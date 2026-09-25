Accueil - Mercato Stade Rennais - Equipe de France : Papin très dithyrambique sur Esteban Lepaul

Le Stade Rennais peut mesurer le chemin parcouru par Estéban Lepaul à travers les éloges de Jean-Pierre Papin, qui s’est exprimé sur le buteur breton dans les colonnes de Ouest-France. Après avoir terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations en 2025-2026, l’attaquant de 26 ans découvre désormais l’équipe de France et continue d’attirer les regards.

Pourquoi Papin voit-il en Lepaul un attaquant si particulier ?

Le compliment vient d’un homme qui connaît plutôt bien le métier de buteur. Dans les colonnes de Ouest-France, Jean-Pierre Papin a détaillé ce qui l’impressionne chez Estéban Lepaul, en insistant notamment sur la variété de ses réalisations et son instinct dans la surface. Une analyse qui dépasse le simple comptage des buts.

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« Ce qu’il réalise devant le but, il y en a très peu qui le font », a déclaré Jean-Pierre Papin à Ouest-France. L’ancien Ballon d’Or poursuit en expliquant que le Rennais peut frapper de différentes manières, jouer de la tête et conclure rapidement. Selon lui, cette capacité à marquer sur des gestes instinctifs constitue une qualité particulièrement difficile à trouver.

Que révèle vraiment la saison de Lepaul ?

Les chiffres donnent du poids à cette appréciation. Estéban Lepaul a terminé l’exercice 2025-2026 avec 21 buts en Ligue 1, devenant le meilleur réalisateur du championnat. Il a également décroché le trophée de meilleur buteur après avoir marqué avec Rennes et Angers au cours de la même saison, une particularité qui a accompagné son ascension fulgurante.

Son rendement n’a d’ailleurs pas été concentré sur quelques semaines. L’attaquant rennais a notamment inscrit 12 buts lors de la phase retour et terminé la saison sur une série particulièrement productive. L’UNFP lui a également attribué le trophée de Joueur du mois d’avril, après un mois conclu avec quatre buts et une passe décisive.

Pourquoi son passage chez les Bleus change-t-il la donne ?

Lepaul ne regarde désormais plus le football français depuis la même fenêtre. Sa convocation chez les Bleus constitue une nouvelle étape dans une progression devenue particulièrement rapide. Lors de sa première conférence de presse à Clairefontaine, l’attaquant rennais s’est montré ambitieux, expliquant vouloir « être acteur de ce rassemblement ». Il a également raconté son arrivée avec le sourire, jusqu’à reconnaître s’être trompé d’étage en découvrant le centre national.

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Cette intégration offre surtout un nouveau terrain d’observation. Papin estime qu’il reste à Lepaul à confirmer, notamment dans les compétitions européennes. Le défi est donc clairement identifié : reproduire son efficacité lorsque les adversaires, les rythmes et les exigences changent. L’ancien Marseillais considère néanmoins que sa capacité à marquer en Ligue 1 constitue déjà un indicateur important.

Jusqu’où peut aller le nouveau buteur du Stade Rennais ?

Le contexte rennais ajoute une donnée importante. Le club a prolongé Estéban Lepaul jusqu’en 2030 après sa première saison exceptionnelle, alors qu’il avait été recruté pour environ 15 millions d’euros, bonus compris. Cette prolongation traduit la volonté du Stade Rennais de construire autour d’un joueur devenu central dans son projet offensif.

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La saison 2026-2027 apporte déjà un nouvel élément de réponse. Lepaul a marqué lors du spectaculaire Rennes-PSG (2-2) du 23 août, confirmant qu’il n’avait pas l’intention de laisser son titre de meilleur buteur devenir un simple souvenir. Et c’est précisément là que les mots de Papin prennent leur relief. Après avoir surpris, le buteur rennais doit désormais durer. La première marche était haute. La suivante l’est peut-être encore davantage.