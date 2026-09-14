Accueil - PSG - PSG : Malgré la victoire à Brest, Luis Enrique pique une colère

Malgré la victoire de ses hommes à Brest, dimanche soir, l’entraîneur du PSG n’a pas du tout apprécié ce qu’il a vu sur la pelouse et Luis Enrique l’a fait savoir avec des mots particulièrement forts. Les joueurs parisiens vont devoir se retrousser les manches.

Luis Enrique : « C’est le jour, où je suis le plus agacé ou énervé »

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Ce dimanche soir, le PSG a remporté sa première victoire de la saison en Ligue 1 contre le Stade Brestois (0-1) grâce à Ferran Torres, buteur dès la 5e minute à Francis-Le Blé. Malgré ce succès, Luis Enrique estime que son équipe a joué le pire match de la saison. Au coup de sifflet final, le résultat n’a pas suffi à calmer l’entraîneur parisien, qui est même apparu particulièrement agacé par la prestation de ses hommes.

« C’est incroyable qu’on ait gagné ce match alors que c’était le pire des quatre qu’on a joués », a lâché Luis Enrique après la rencontre. Une déclaration qui résume parfaitement son état d’esprit. Car si le Paris SG avait montré de bonnes choses lors de ses trois premiers matchs sans parvenir à être récompensé, le scénario s’est cette fois totalement inversé.

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Le Champion de France et Champion d’Europe en titre a gagné, mais sans véritablement convaincre son entraîneur. « J’étais plus satisfait des trois premiers matchs qu’on n’a pas gagnés », a poursuivi le technicien espagnol, avant d’enfoncer le clou : « aujourd’hui, je pense qu’on a fait beaucoup d’erreurs. (…) C’est le jour où je suis le plus agacé ou énervé. »

Et il faut reconnaitre que Marquinhos et ses partenaires se sont parfois fait peur. Après l’ouverture du score très rapide de Ferran Torres, les Rouge et Bleu ont eu plusieurs possibilités pour se mettre à l’abri sans parvenir à faire le break. Le Stade Brestois a également eu ses opportunités et il a fallu un Matvey Safonov déterminant pour préserver ce précieux avantage.

C’est certainement ce qui a irrité Luis Enrique. Le technicien parisien ne juge pas uniquement son équipe à travers le résultat affiché au tableau d’affichage. Il veut retrouver les principes, l’intensité et la maîtrise qui ont fait la force de son Paris Saint-Germain. Et ce dimanche soir, malgré les trois points, il estime clairement que son équipe en était loin.

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Cette colère peut aussi être interprétée comme un message envoyé à son vestiaire. La victoire ne doit pas masquer les insuffisances.