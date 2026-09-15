Accueil - RC Lens - RC Lens : Pierre Ménès pointe les limites des Sang et Or après Le Mans

Après le nul concédé au Mans dimanche (2-2), Pierre Ménès a de nouveau pointé les difficultés du RC Lens, qui ne compte que quatre points après quatre journées de Ligue 1. L’ancien consultant estime notamment que les Sang et Or n’ont jamais vraiment donné le sentiment de pouvoir renverser une rencontre pourtant revenue à leur portée.

RC Lens : Pierre Ménès reste sur sa faim après Le Mans

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Le RC Lens s’est fait peur au Mans. Menés de deux buts par le promu, les Sang et Or ont réussi à revenir à hauteur grâce à un but de Sima avant la pause, puis à l’égalisation de Franjo Ivanovic quelques minutes après la reprise. Un retour qui aurait pu permettre aux Lensois de repartir avec davantage de confiance, mais Pierre Ménès refuse de se laisser convaincre par le scénario.

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Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant a d’abord salué la prestation du promu manceau, qu’il considère comme son équipe préférée de ce début de saison. « L’équipe du Mans est mon équipe chouchoute de ce début de saison, ils savent tout faire », a-t-il expliqué. Pour lui, les Manceaux ont toutefois dû puiser dans leurs ressources pour ne pas complètement céder après le retour lensois.

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Surtout, Pierre Ménès n’a pas vraiment été séduit par la réaction du RC Lens. « On n’a pas senti les Lensois en situation de renverser ce match », estime-t-il. Une remarque qui traduit son manque de confiance envers une équipe qui ambitionne pourtant de jouer les premiers rôles cette saison.

Quatre points en quatre journées pour le RC Lens

Le bilan comptable renforce également les réserves de Pierre Ménès. Avec une victoire, un nul et deux défaites, le RC Lens ne totalise que quatre points après quatre journées. « C’est décevant encore une fois, avec quatre points en quatre matchs. C’est assez peu pour une équipe qui a des ambitions », juge-t-il.

Le contexte européen constitue toutefois une circonstance atténuante. Les Lensois sortaient d’un déplacement à Prague face au Slavia en Ligue des champions, quelques jours seulement avant leur rencontre au Mans. « C’était aussi la première fois que Lens jouait deux matchs en une semaine après son déplacement à Prague. Il faudra dompter cela cette saison », souligne Ménès.

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Avec l’enchaînement du championnat et de la Ligue des champions, la gestion de la fatigue sera donc importante pour l’équipe de Toppmöller. Le nul au Mans n’est pas rédhibitoire, mais il laisse déjà Pierre Ménès sur sa faim après quatre journées.