Accueil - RC Lens - RC Lens – Le Mans : Une bonne nouvelle tombe pour les Sang et Or

Le RC Lens se déplacera au Mans ce dimanche 13 septembre à 17h15 pour la quatrième journée de Ligue 1. Il ne reste plus que 1 000 billets sur les 25 000 places de l’enceinte et le parcage réservé aux supporters lensois affiche déjà complet.

RC Lens – Le Mans : Le stade Marie-Marvingt presque plein

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D’après les informations d’Allez Lens, le Mans FC a annoncé qu’il ne restait plus qu’un millier de places à vendre pour cette affiche très attendue. Les catégories 4 et 5, correspondant aux billets les moins chers, sont déjà épuisées, même si des places restent disponibles dans les autres catégories.

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La mobilisation ne concerne d’ailleurs pas uniquement les supporters locaux. Le parcage réservé au public lensois affiche également complet depuis plusieurs jours sur la billetterie du club artésien. Les supporters du RC Lens seront donc nombreux à faire le déplacement dans la Sarthe pour cette quatrième journée de championnat. Pour le RC Lens, cette mobilisation du public constitue une bonne nouvelle avant ce déplacement.

Une belle ambiance attend les Sang et Or

Le RC Lens peut ainsi s’attendre à une rencontre disputée devant une enceinte largement garnie. Le record d’affluence du stade Marie-Marvingt, établi à 24 475 spectateurs lors de la réception du PSG en décembre 2019, pourrait même être approché ou dépassé.

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La saison dernière, les affiches contre l’ASSE (24 102 spectateurs) et Reims (23 633) avaient déjà attiré une forte affluence. Le déplacement du RC Lens pourrait donc offrir au stade manceau l’une de ses plus grosses soirées, avec un parcage artésien lui aussi à guichets fermés.