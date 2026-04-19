OM : Medhi Benatia pointé du doigt après l’échec à Lorient !

La prise de parole forte de Medhi Benatia visant les joueurs de l’OM après la défaite à Lorient (2-1), a fait ressortir les tensions autour du club, déjà fragilisé dans cette fin de saison sous pression. Mais le directeur sportif du club marseillais a rapidement été mis devant ses responsabilités.

« En choisissant Beye, Medhi Benatia a mis l’OM et Beye en danger »

S’il ne comptait plus prendre la parole jusqu’à la fin de la saison, Medhi Benatia ne pouvait faire autrement. Après la défaite de l’Olympique de Marseille à Lorient samedi soir, l’homme de 39 ans s’est présenté face aux journalistes, furieux de la prestation des hommes d’Habib Beye au Moustoir, dont il a critiqué l’attitude après une semaine en stage qui devait pourtant permettre de préparer au mieux cette rencontre.

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Un « scandale », comme l’a qualifié Benatia, qui a prévenu le groupe : « si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va les passer ensemble. » Dans l’After Foot sur RMC, Florian Gautreau a livré une analyse tranchée de la situation marseillaise. S’il reconnaît la pertinence de certains constats dressés en interne, il met également en lumière les responsabilités du directeur sportif du club olympien dans la gestion globale du club et dans certains choix structurants.

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« Les mots de Benatia son forts, mais c’est quelques part toujours de montrer que lui est à la hauteur alors que les autres composantes du clubs ne le sont pas notamment les joueurs. OK les joueurs ont été catastrophiques ce n’est pas normal et finalement on n’a pas grand chose à enlever à ce qu’il dit. Sauf que dire ça à cinq journées de la fin ça veut dire que tu n’a pas réussi à imposer ces règles, cette exigence-là dans un club de cette envergure depuis le début de la saison.

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C’est son échec. Et le choix d’Habib Beye, que je veux pas accabler, car c’est un jeune entraîneur, mais en le choisissant, Benatia a mis l’OM et Beye en danger, parce que les joueurs ne sont pas embarqués par Habib Beye », a commenté le journaliste sportif.