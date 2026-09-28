Vente du FC Nantes : Marcelo cité comme futur ambassadeur

Le dossier de la vente du FC Nantes prend forme. Paulo Tavares, entrepreneur franco-portugais à la tête de Phenix Sport Invest, propose moins de 50 millions d’euros pour racheter le club de Waldemar Kita. Dans son projet, Marcelo occuperait un rôle d’ambassadeur.

Vente du FC Nantes : une offre sous les 50 millions d’euros

Les rumeurs autour du projet de rachat du FC Nantes continuent de circuler. Après les premières informations sur une possible reprise par un investisseur franco-portugais, de nouveaux éléments précisent les contours de l’opération.

La semaine dernière, plusieurs médias évoquaient un projet de reprise porté par Paulo Tavares. Âgé de 62 ans, cet ancien intermédiaire a fondé en 2023 Phenix Sport Invest, la structure qu’il préside. Il avait déjà tenté de racheter l’AS Saint-Étienne, sans succès. Selon les informations publiées ce lundi par L’Équipe, le prix proposé pour le rachat du FC Nantes serait inférieur à 50 millions d’euros.

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On est loin des exigences affichées jusqu’ici par Waldemar Kita. À 73 ans, le propriétaire du club, en place depuis 2007, attendait environ 95 millions d’euros pour une cession. Il envisage de passer la main après dix-neuf ans de présidence. Plus de 45 millions d’euros séparent les deux chiffres.

Quel rôle pour Marcelo au FC Nantes ?

Si la reprise aboutit, Marcelo rejoindrait le FC Nantes comme ambassadeur. L’ancien latéral gauche du Real Madrid et de la sélection brésilienne figure parmi les personnalités associées au projet présenté aux investisseurs, un document baptisé « The race for the stars ».

Il ne s’agirait pas de rechausser les crampons. Le Brésilien mettrait son image, son expérience et son réseau au service du futur propriétaire, qui s’appuierait sur une ancienne star du football mondial pour représenter un club aujourd’hui 15e de Ligue 2.

Marcelo cité dans le document de travail consulté par L’Équipe

D’après ce document consulté par L’Équipe et utilisé dans les discussions autour du rachat du FC Nantes, Marcelo est bien cité pour la fonction d’ambassadeur. L’ancien défenseur n’a jamais joué en France. Sa carrière s’est construite au Brésil puis en Espagne, où il a passé plus de quinze ans au Real Madrid.

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Arrivé en 2007 en provenance de Fluminense, son club formateur, il a marqué l’histoire des Merengues. Marcelo y a remporté cinq Ligues des champions et six titres de champion d’Espagne, en plus de plusieurs autres trophées nationaux et internationaux. Il a quitté Madrid en 2022, avant un passage à l’Olympiakos puis un retour à Fluminense.

Waldemar Kita va-t-il vendre le FC Nantes pour 50 millions d’euros ?

Marcelo ne serait pas le seul ancien joueur cité dans le dossier. Fabrice Pancrate, passé notamment par le Paris Saint-Germain et par le FC Nantes entre 2011 et 2014, aurait participé à la recherche d’investisseurs. Cyril Linette, ancien directeur des sports de Canal+ et ancien directeur général de L’Équipe, pourrait intégrer un conseil stratégique. L’ancien basketteur Charles Kashema est, lui, envisagé pour diriger le club.

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Le projet ne reposerait donc pas uniquement sur des investisseurs et chercherait à s’entourer de personnalités du sport et des médias. Pour l’heure, la vente du FC Nantes n’est pas conclue, faute d’accord entre Waldemar Kita et le camp Tavares. Le propriétaire nantais se montre ouvert à une cession, mais pas à n’importe quel prix, et pourrait refuser une offre inférieure à 50 millions d’euros. Toute cession devra aussi obtenir l’aval de la DNCG, le gendarme financier du football français. Le deal peut encore capoter.

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