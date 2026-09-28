Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : Ça se bouscule pour l’avenir de Mikayil Faye

Une bonne nouvelle tombe pour Mikayil Faye en Allemagne. Son coach Miroslav Klose aime ses performances à l’entraînement sous les couleurs du FC Nuremberg. Le club allemand pourrait lever l’option d’achat et le recruter définitivement à la fin de la saison. Le Stade Rennais pourrait donc toucher un joli chèque.

Mercato Stade Rennais : Mikayil Faye définitivement vendu l’été prochain ?

En quittant le FC Barcelone en 2024, Mikayil Faye ne savait pas qu’il allait vivre le calvaire au Stade Rennais. Il voulait s’imposer à Rennes, mais c’est échec. Les pensionnaires du Roazhon Park avaient recruté le joueur avec l’idée de miser sur un jeune défenseur promis à un bel avenir. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

Sous le maillot rennais, Faye n’a pas réussi à combler les attentes. Le roc sénégalais a disputé une dizaine de matchs avant de quitter le club sous la forme d’un prêt. Direction l’Italie et la Cremonese. Là encore, l’expérience n’a pas permis au Sénégalais de véritablement lancer sa carrière. Il n’a disputé que huit rencontres.

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De retour en Bretagne, Mikayil Faye n’entrait pas dans les plans de Franck Haise. Le technicien rennais a plusieurs défenseurs centraux qui font le job à Rennes. Pas question de garder un indésirable. Le bilan de l’international sénégalais reste donc très faible depuis son arrivée en France. En deux ans et demi, il n’a joué qu’une vingtaine de matchs. Pour ne pas le laisser sombrer totalement, les dirigeants rennais l’envoient en prêt.

Mikayil Faye convainc Miroslav Klose ?

Cette saison, Mikayil Faye a choisi l’Allemagne pour tenter de repartir de l’avant. Le défenseur a rejoint le FC Nuremberg en prêt, avec l’objectif de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Pour l’instant, il doit encore patienter.

Sa condition physique ne lui permet pas encore d’enchaîner les rencontres. Il n’a donc pas participé aux matchs de deuxième division allemande depuis son arrivée. Mais cette absence n’empêche pas son entraîneur de suivre attentivement ses progrès. Le coach Miroslav Klose semble déjà apprécier ce qu’il voit à l’entraînement.

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Le technicien souligne notamment la progression du défenseur et ses qualités techniques. « Mikayil impressionne de plus en plus ; il s’entraîne avec l’équipe depuis un certain temps maintenant. On voit bien son excellente technique », a-t-il dit au micro de Bild. Même s’il n’est pas encore prêt à jouer, Faye commence à convaincre ses dirigeants. C’est déjà une bonne nouvelle.

Le FC Nuremberg va-t-il lever l’option d’achat de Mikayil Faye ?

Cette situation pourrait aussi intéresser le Stade Rennais. Selon Bild, Nuremberg pourrait envisager de conserver définitivement le défenseur à l’issue de la saison si son adaptation se confirme et si ses performances répondent aux attentes. Pour Rennes, une vente permettrait de tourner la page d’un recrutement qui n’a pas produit les résultats espérés. On attend les premiers pas officiels du Sénégalais en Allemagne.

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Avant de parler de transfert, Faye doit surtout retrouver les terrains. Ses premières séances avec Nuremberg sont encourageantes, mais elles devront être confirmées en compétition officielle. Le défenseur sénégalais joue donc une partie importante de son avenir en Allemagne. S’il parvient à retrouver son niveau, à enchaîner les matchs et à convaincre Klose, il pourrait rester en Allemagne ou prendre la direction de l’Espagne.

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D’après le média allemand, le FC Barcelone pourrait récupérer Mikayil Faye en activant une clause fixée à 25 millions d’euros. Le club catalan avait inclus cette clause dans le deal lors de son transfert à Rennes. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande du Lion de la Teranga est 4,5 millions d’euros.