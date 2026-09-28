Accueil - PSG mercato - PSG – Barça : Frenkie de Jong forfait pour le déplacement à Paris

Selon le journal espagnol AS, Frenkie de Jong ne sera pas présent avec le FC Barcelone pour les chocs contre le PSG et le Real Madrid. Immense coup dur pour Hansi Flick et les Blaugranas.

Retour retardé pour Frenkie de Jong

Le 20 octobre prochain, le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone pour le compte de la troisième phase de ligue de la Ligue des Champions. Un match que ne devrait pas disputer Frenkie de Jong. Touché au ligament latéral du genou droit en juin passé avec la sélection des Pays-Bas, le milieu de terrain de 29 ans n’est pas encore prêt à revenir sur les terrains.

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À en croire le quotidien madrilène AS, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam devrait faire son retour à l’entraînement le 5 octobre prochain. Ses premiers pas avec le groupe de Hansi Flick seront supervisés par le préparateur physique du Barça, Benjamin Kugel, qui augmentera la charge et l’intensité de travail au fur et à mesure qu’il passera les étapes, explique la source espagnole.

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Frenkie de Jong devrait donc encore être éloigné des terrains durant plusieurs semaines. Ce qui implique que De Jong est d’ores et déjà forfait pour le choc de Ligue des Champions contre le Paris SG au Parc des Princes, mais également pour le Classico, qui se jouera quelques jours après la rencontre à Paris, face au Real Madrid. Frenkie de Jong pourrait faire son retour contre Alavès le 1er novembre, ajoute la même source.

Des rapports sortis dimanche indiquaient pourtant que le partenaire de Lamine Yamal était proche d’un retour aux entraînements collectifs avec le Barça, puisqu’il était attendu qu’il commence à travailler avec les joueurs non internationaux le 5 octobre, avant de rejoindre le groupe comprenant les joueurs internationaux le 8 octobre. Mais il devra finalement patienter avant de retrouver les terrains.

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Le natif de Gorinchem n’est pas totalement remis, et il sera donc absent des deux matchs contre le Paris Saint-Germain (20 octobre) et le Real Madrid (25 octobre). Cette absence prive le coach barcelonais, Hansi Flick, d’un joueur essentiel du milieu de terrain lors de ces deux rencontres importantes. Après sa large victoire contre le Slovan Bratislava (6-1), le PSG va retrouver la Ligue des Champions le 13 octobre prochain avec le déplacement à Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

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