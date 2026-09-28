Accueil - Mercato OL - Mercato OL : La Juventus prépare un double transfert à Lyon

La Juventus continue de rechercher un latéral gauche pour le mercato hivernal et garde Nicolás Tagliafico et Abner Vinicius, les deux défenseurs de l’OL, parmi les profils étudiés. Déjà associés au club turinois cet été, les deux Lyonnais présentent toutefois des situations différentes.

Mercato OL : Pourquoi la Juventus garde-t-elle un œil sur les deux Lyonnais ?

La Juventus pourrait de nouveau se tourner vers l’OL cet hiver pour renforcer son côté gauche. Selon les informations relayées par Olympique et Lyonnais, le recrutement d’un latéral gauche fait partie de la priorités du club turinois pour le prochain mercato suit toujours Nicolás Tagliafico et Abner Vinicius. La formation italienne cherchait un joueur capable de concurrencer Andrea Cambiaso.

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La recherche d’un renfort à ce poste s’explique notamment par les solutions actuellement disponibles à Turin. Blessé à la cheville, Cambiaso a laissé sa place à Zeki Celik, habituellement utilisé à droite, tandis que Weston McKennie a également été utilisé sur le côté gauche. La Juventus étudie donc plusieurs profils et les deux Lyonnais ne sont pas les seules options puisque le nom d’Emerson Palmieri, désormais à l’OM, apparaît également dans la liste turinoise.

Cette piste n’est d’ailleurs pas nouvelle pour Tagliafico. Le 1er septembre passé, la Gazzetta dello Sport indiquait déjà que la Juventus avait avancé sur le dossier de l’Argentin en prévision d’un éventuel départ de Juan Cabal vers l’Atalanta. Le transfert de Cabal n’ayant finalement pas abouti, l’arrivée de Tagliafico avait été abandonnée.

Abner avait-il été proposé à la Juventus ?

Le dossier Abner présente une particularité supplémentaire puisqu’un contact entre l’OL et la Juventus avait déjà été rapporté dans le cadre des discussions autour de Loïs Openda. Le 21 juin, TuttoJuve affirmait que Lyon avait envisagé d’intégrer le latéral brésilien dans l’opération et l’avait valorisé autour de 15 millions d’euros. Ni l’OL ni la Juventus n’ont toutefois confirmé publiquement cette proposition.

Les échanges entre les différentes parties ne se seraient pas arrêtés à cette hypothèse. Le Corriere dello Sport a également rapporté que la Juventus avait discuté avec l’entourage d’Abner et avec l’OL durant l’été. Le quotidien italien présentait même le Brésilien comme un profil « très apprécié », tout en indiquant que son opération pourrait être plus coûteuse que celle d’Emerson Palmieri. Abner avait également été associé à d’autres clubs durant le mercato estival. Un intérêt de Benfica et de Flamengo avait aussi été cité parmi ses prétendants.

Quelle est la situation d’Abner à l’OL ?

Abner n’a pourtant pas été écarté des plans de Paulo Fonseca. Le Brésilien de 26 ans a disputé 36 rencontres avec l’OL en 2025-2026, dont 33 comme titulaire, pour cinq buts. Cet été, il a également été largement utilisé durant les quatre matchs de qualification pour la Ligue des champions, avec 351 minutes disputées sur 360 possibles.

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Sa situation sportive reste néanmoins marquée par la concurrence. Absent du groupe lyonnais lors du déplacement à Anderlecht, il avait été laissé à Lyon au profit de Nicolás Tagliafico et Mo Ouédraogo. « C’est un choix. On a amené Mo et Nico. Je pense que nous n’avons pas besoin de trois latéraux à gauche », avait expliqué Paulo Fonseca. Abner avait ensuite retrouvé une place de titulaire contre Rennes.

Sur le plan contractuel, le Brésilien dispose encore d’une certaine marge. Recruté au Betis Séville pour 7 millions d’euros en juillet 2024, il est lié à l’OL jusqu’au 30 juin 2029. Le club espagnol conserve par ailleurs un intéressement de 20 % sur une future cession, selon les conditions annoncées au moment de son transfert.

Tagliafico peut-il retrouver la Juventus cet hiver ?

Le cas de Nicolás Tagliafico est différent puisque l’Argentin se rapproche de la dernière année de son contrat lyonnais. Son engagement avec l’OL court jusqu’au 30 juin 2027, ce qui signifie qu’il entrera dans les six derniers mois de son bail au moment du mercato hivernal.

Cette situation avait favorisé les discussions autour de son départ l’été dernier. La Juventus et l’Atlético de Madrid avaient notamment été associés au défenseur, au moment où l’OL souhaitait alléger sa masse salariale. Le transfert vers Turin avait toutefois été conditionné au départ de Juan Cabal, finalement resté à la Juventus après l’échec de son opération avec l’Atalanta.

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Pour Abner comme pour Tagliafico, la Juventus dispose donc de deux lourds dossiers avant l’ouverture du marché hivernal. Le Brésilien a récemment affirmé son attachement à Lyon : « Ma vie a changé à Lyon. Ma fille est née ici. Ma femme et ma famille aiment la ville. Quand tu es content là où tu vis, tu es content sur le terrain. » Tagliafico, lui, sera beaucoup plus proche de la fin de son engagement. La Juventus devra ainsi déterminer quel profil correspond le mieux à ses besoins au moment de passer à l’action.

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