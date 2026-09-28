Mercato OM : Genesio tient sa recrue, Ianis Hagi donne son accord

Après une longue période d’attente et d’inquiétude, Bruno Genesio est bien parti pour accueillir son premier renfort à l’OM. Ianis Hagi aurait accepté le projet phocéen. Le milieu offensif roumain serait d’accord pour rejoindre Marseille lors du prochain mercato de janvier.

Ianis Hagi d’accord pour rejoindre l’OM cet hiver

L’Olympique de Marseille devrait enfin voir le bout du tunnel en matière de recrutement. Le média Fanatik assure que la direction phocéenne a un accord préliminaire avec Ianis Hagi. Le milieu offensif romain aurait donné son feu pour une arrivée à l’OM en janvier 2027. Cette information est une plus ou moins bonne nouvelle pour les Phocéens.

Le club phocéen sort d’un mercato estival bloqué par des contraintes financières. Aucune recrue n’a débarqué au grand dam de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille doit faire avec les moyens de bord. Il se retrouve avec un groupe très restreint. Le départ de onze n’a pas été compensé. Et les blessures de Derek Cornelius et Amine Gouiri compliquent un peu plus la situation.

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L’Olympique de Marseille aura certainement besoin de renforts cet hiver afin de sortir de cette mauvaise. Le directeur sportif Grégory Lorenzi anticipe même déjà les dossiers de la prochaine fenêtre de janvier. Il travaillerait ainsi en coulisse pour faire venir Ianis Hagi dont le contrat avec la formation turque d’Alanyaspor expire en juin prochain. Il se retrouve en position de force pour négocier son départ.

Une piste favorable pour l’Olympique de Marseille

Sa situation contractuelle, combinée à son faible temps de jeu, le pousse vers la porte. L’ailier droit de 27 ans n’a toujours pas été titularisé durant cet exercice. Il verrait d’un très bon œil un rebond à l’Olympique de Marseille. Son prix reste très abordable pour les finances phocéennes.

🚨L'OM a un accord de principe avec Ianis Hagi 🇷🇴 (27 ans) en vue d'une arrivée cet hiver.



Le joueur a refusé l’offre du Maccabi Tel Aviv cet été, préférant attendre pour rejoindre Marseille. Il est sous contrat avec Alanyaspor jusqu'en 2027.



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Le fils de la légende roumaine est évalué à environ 1,8 millions d’euros sur Transfermarkt, en raison de sa situation contractuelle. Alanyaspor devra le vendre cet au risque de le voir partir gratuitement au terme de l’exercice en cours. Ianis Hagi représente une opportunité en or pour l’Olympique de Marseille de renforcer son attaque à bas prix.

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Bruno Genesio le sait. Lui qui est confronté à un début de saison catastrophique (5 défaites en 6 matchs) verrait d’un bon œil l’arrivée d’un profil offensif capable d’apporter de la créativité dans l’entrejeu. Ianis Hagi peut évoluer aussi bien sur les ailes qu’au milieu de terrain. Son profil correspondrait aux besoins de l’entraîneur de l’OM.

Une destination déjà écartée

Son arrivée ferait du bien à Marseille. À condition toutefois que la direction phocéenne et la DNCG accordent le feu vert indispensable pour homologuer de nouvelles signatures. Pour le moment, Ianis Hagi a connu des hauts et des bas durant son parcours sur le Vieux Continent. De ses débuts prometteurs jusqu’aux difficultés rencontrées en passant par la Fiorentina, la Belgique et l’Écosse.

Le joueur de 27 ans a refusé de céder aux sirènes venues d’Israël l’été dernier, indique la source. Le milieu offensif accorderait plutôt sa priorité au challenge marseillais. Il attend désormais qu’un scénario favorable, une urgence sportive ou des ventes exigées par Frank McCourt, pour permette enfin de valider son arrivée à Marseille.

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Reste à savoir si cette piste à coût bas se transformera en première recrue offensive pour l’entraîneur de l’OM. Bruno Genesio déclarait : « on a su résister sur la fin de ce mercato pour conserver des joueurs importants et avoir un effectif qui reste cohérent par rapport à ce qu’on doit avoir à l’Olympique de Marseille. On a un groupe constitué qui donnera des opportunités à des joueurs de se montrer. Il faudra tirer 100% de cet effectif, de faire progresser les jeunes, les joueurs qui voulaient partir, ou ceux qu’on a poussés à partir et qui sont restés ».