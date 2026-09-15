Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Lanterne rouge de Ligue 1, les Niçois sont en crise

Battu à Auxerre samedi dernier (1-0), l’OGC Nice occupe à présent la dernière place du classement. Passés à deux doigts de la relégation la saison dernière, les Aiglons n’ont toujours pas remporté le moindre match depuis le début du championnat (2 nuls, 2 défaites) et se retrouvent déjà dos au mur.

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À Nice, les vieux démons de la saison dernière refont déjà surface. Sauvée de justesse en barrage contre Saint-Étienne (0-0 à l’aller, 4-1 au retour), l’OGC Nice espérait entamer cette nouvelle saison sur de nouvelles bases. À la tête d’un effectif limité, Olivier Pantaloni connaît un début d’exercice compliqué.

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En effet, les Aiglons n’ont toujours pas remporté le moindre match en Ligue 1. À domicile, Nice a été tenu en échec sur leur pelouse par Lorient (0-0) et Le Mans (1-1). À l’extérieur, le bilan est encore plus dramatique, le Gym s’est incliné lourdement face au Paris FC (3-0) et dernièrement à Auxerre (1-0). Faute de résultat positif, les Niçois pointent à la 18e place au classement à égalité de points avec Toulouse et Le Havre (2 points).

Pauvre dans le jeu et inoffensif, Nice reste sur une série de 12 matchs sans victoire en championnat. Le club n’avait plus connu une telle disette depuis la saison 1996-1997 (14 défaites). Cette année-là, les Aiglons avaient terminé derniers et ainsi été relégués en deuxième division. Les statistiques offensives et défensives des Niçois démontrent la mauvaise passe du club présidé par Maurice Cohen.

Des statistiques très alarmantes

Avec seulement un but marqué sur les quatre rencontres disputées, l’OGC Nice est la pire attaque de Ligue 1 en termes de buts, mais aussi en termes d’expected goals (3,54 xG cumulés, 0,89 par match). Les Niçois se créent très peu d’occasions, ce qui s’explique en partie par les prestations décevantes de certains attaquants, tels que Sofiane Diop, Gauthier Hein ou encore Nathan N’Goumou.

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Défensivement, les statistiques sont un poil moins alarmantes, mais tout aussi inquiétantes. Avec un expected goal against de 5,63 xGA sur les 4 journées de championnat, Nice possède le 6e meilleur xGA de Ligue 1, derrière les cadors du championnat de France (PSG, Lyon, Monaco, etc.).

Malgré tout, l’équipe d’Olivier Pantaloni a déjà encaissé cinq buts depuis le début de la compétition. Après le départ en retraite de Dante, l’arrière-garde niçoise a nettement été remodelée. En effet, l’ancien entraîneur de Lorient a décidé de titulariser le jeune Junior Mandza aux côtés des revenants Mohamed Abdelmonem (0 match en 2025-2026) et Youssouf Ndayishimiye (2 matchs en 2025-2026).

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Privé de certains cadres pendant un long moment (Bombito, Abergel, Mendy), Nice doit composer avec des recrues en manque de rythme (Witsel, Amoura, Nkounkou) qui pénalisent cruellement le jeu niçois. Son nouveau coach, Olivier Pantaloni, tire déjà la sonnette d’alarme.

Olivier Pantaloni : « Il y a peut-être encore chez certains des traces de ce qu’ils ont vécu l’année dernière »

Après la défaite face à Auxerre (1-0), Olivier Pantaloni est revenu en conférence de presse sur la prestation de son équipe : « C’est dur pour les joueurs, je pense qu’ils ont produit le jeu qu’on attendait d’eux, il y a eu des situations très intéressantes pour ouvrir le score. Il n’a pas manqué grand-chose », a estimé l’entraîneur corse devant les médias.

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Le technicien niçois a pointé du doigt le manque de lucidité de ses attaquants : « On a des situations très intéressantes en première période, où on manque peut-être de lucidité. Pareil en seconde mi-temps, avec un contre qui se joue à pas grand-chose avec un retour adverse pour quelques centimètres. Je pense que ce soir, malgré de la bonne volonté offensivement, on a manqué de justesse et d’efficacité. »

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Conscient que son groupe n’est pas encore à 100 %, le natif de Bastia a néanmoins remarqué une « progression » dans le contenu. Ce dernier veut maintenant se concentrer sur l’aspect mental : « Il y a peut-être encore chez certains des traces de ce qu’ils ont vécu l’année dernière. On travaille pour faire en sorte que l’on se concentre sur notre saison et que l’on se serve éventuellement de ce qu’ils ont vécu pour faire en sorte de ne pas le revivre cette année. »

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