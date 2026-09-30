Accueil - OGC Nice - Propriétaire de l’OGC Nice : INEOS, Ratcliffe et la vente avortée

Mise à jour du 30 septembre 2026 : aucun nouvel actionnaire n’a été annoncé par le club depuis l’échec des négociations de juin.

Le propriétaire de l’OGC Nice est INEOS, le groupe chimique fondé par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, qui a racheté le club en 2019. Sept ans plus tard, la maison mère a cherché un acheteur pendant plus d’un an, et la vente de l’OGC Nice a échoué au dernier moment, en juin 2026.

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Qui est le propriétaire de l’OGC Nice ?

INEOS détient le club depuis le 26 août 2019, date à laquelle l’OGC Nice a officialisé la finalisation du rachat, après le feu vert de l’Autorité de la concurrence. La presse a évalué l’opération à une centaine de millions d’euros. À l’époque, Jim Ratcliffe avait expliqué être séduit par la valeur et le potentiel du club.

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Les vendeurs étaient deux. Le consortium sino-américain OGC Nice Investment, mené par Chien Lee, Alex Zheng et Paul Conway, détenait 80 % des parts depuis juin 2016. Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, restés aux commandes après ce premier rachat, conservaient les 20 % restants. Avant eux, dans les années 2000, le club avait été présidé par Maurice Cohen.

INEOS, Nice et Manchester United

L’arrivée de Jim Ratcliffe au capital de Manchester United, en 2024, a compliqué la vie du Gym. Les deux clubs étaient qualifiés pour la Ligue Europa 2024-2025, ce que les règles de l’UEFA sur la multipropriété interdisent en principe. La solution retenue en juillet 2024 : placer les parts d’INEOS dans l’OGC Nice dans une fiducie indépendante pour une saison, avec interdiction de transferts entre les deux clubs jusqu’en septembre 2025.

Combien le propriétaire de l’OGC Nice a-t-il investi ?

Les comptes publiés montrent un club déficitaire : 64,17 millions d’euros de pertes nettes en 2022-2023, puis 26,67 millions en 2023-2024, pour une masse salariale de 93 millions, d’après L’Essentiel de l’Éco. Fin juin 2025, INEOS a de nouveau recapitalisé le club à hauteur d’environ 60 millions d’euros, selon Monaco Tribune. Le contrôle de la DNCG de novembre 2025 s’est déroulé sans sanction.

Les dirigeants de l’OGC Nice depuis 2025

La gouvernance a beaucoup tourné en un an. Jean-Pierre Rivère quitte la présidence à l’été 2025, remplacé par Fabrice Bocquet comme président-directeur général. Le 19 décembre 2025, en pleine crise sportive, le club annonce le départ de Bocquet et le retour de Rivère, épaulé par Maurice Cohen comme vice-président. Dix jours plus tard, Franck Haise est remplacé par Claude Puel.

Le 17 juin 2026, nouvelle rotation. Maurice Cohen devient président, Rivère prend la tête du fonds de dotation du club, Olivier Pantaloni est nommé entraîneur pour deux saisons. Côté actionnaire, c’est Jean-Claude Blanc, directeur général d’INEOS Sport, qui a piloté les visites des candidats au rachat au printemps, selon la presse.

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Vente de l’OGC Nice : chronologie d’un échec

En mai 2025, The Athletic révèle qu’INEOS étudie une cession. Ratcliffe répond alors que l’engagement du groupe reste entier. La banque Lazard reçoit pourtant un mandat de vente, avec un prix de départ fixé autour de 200 millions d’euros, revu à la baisse en janvier 2026 d’après Bloomberg. Un intérêt de fonds saoudiens est évoqué le même mois, sans démarche formelle connue.

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Au printemps 2026, Nice-Matin fait état de négociations exclusives avec un investisseur américain, sous accord de confidentialité. L’Équipe mentionne aussi un fonds britannique. Le 12 juin, les deux titres annoncent l’échec des discussions. INEOS reste en place. Depuis, des médias locaux évoquent une possible vente partielle qui laisserait INEOS minoritaire, mais aucun communiqué ne l’a confirmée au 30 septembre 2026.

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Ce que la situation change pour le Gym

Un club dont le propriétaire cherche la sortie recrute sous contrainte. Le dossier Alidu Seidu l’a montré en septembre 2026 : l’accord avec le défenseur passait par la validation du budget par INEOS avant toute signature (Alidu Seidu dit oui, INEOS doit encore valider). L’actualité quotidienne du club est à suivre sur notre page OGC Nice.

Propriétaire de l’OGC Nice : les questions fréquentes

À qui appartient l’OGC Nice ?

Au groupe INEOS de Jim Ratcliffe, propriétaire depuis août 2019.

L’OGC Nice est-il à vendre ?

INEOS a cherché un acheteur en 2025 et 2026. Les négociations les plus avancées, avec un investisseur américain, ont échoué en juin 2026. Aucun nouvel actionnaire n’a été annoncé depuis.

Qui est le président de l’OGC Nice ?

Maurice Cohen, nommé le 17 juin 2026. Il avait déjà présidé le club dans les années 2000.

Quel est le lien entre l’OGC Nice et Manchester United ?

Jim Ratcliffe contrôle Nice via INEOS et il est actionnaire de Manchester United depuis 2024. Les deux clubs ont dû se plier aux règles de multipropriété de l’UEFA.