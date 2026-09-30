OM – Maroc : Nayef Aguerd finalement écarté face au Ghana ?

Nayef Aguerd n’a pas accompagné le Maroc en Afrique du Sud pour affronter le Lesotho, ce mardi, afin de poursuivre son protocole de reprise à Maâmora. Pour le match amical contre le Ghana, prévu le 4 octobre à Tanger, sa participation reste toutefois conditionnée à l’évolution de son état physique.

OM : Pourquoi Nayef Aguerd a-t-il été laissé au Maroc ?

La prudence est de mise autour de Nayef Aguerd. Dans un communiqué publié par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), la sélection précise que le défenseur de l’Olympique de Marseille poursuit son protocole de reprise au Complexe Mohammed VI de Football, à Maâmora, avec le staff technique des U23.

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La FRMF précise surtout que le joueur « reste toutefois à la disposition de l’Équipe nationale A en vue du match amical face au Ghana ». Autrement dit, son absence contre le Lesotho ne signifie pas, à ce stade, qu’il est officiellement écarté contre les Black Stars. Le Maroc a simplement choisi de ne pas accélérer son retour.

Nayef Aguerd finalement préservé face au Ghana ?

C’est précisément là que la situation mérite d’être nuancée. Nayef Aguerd figure toujours dans le groupe marocain appelé à disputer cette fenêtre internationale, et les mises à jour de la fédération le présentent comme disponible pour le rendez-vous de Tanger. La décision définitive dépendra donc de l’évolution de son protocole de reprise dans les prochains jours.

Cette gestion intervient après un retour particulièrement encourageant. Titulaire contre le Gabon le 25 septembre, Aguerd avait disputé l’intégralité de la victoire marocaine (2-0) et délivré une passe décisive sur l’ouverture du score de Noussair Mazraoui. Après une période perturbée par les blessures, le staff marocain préfère manifestement éviter de transformer une reprise réussie en nouveau problème.

Pourquoi cette prudence devrait soulager Bruno Genesio ?

À Marseille, la moindre alerte défensive est désormais scrutée avec une attention particulière. Derek Cornelius a été touché à la hanche avec le Canada et son indisponibilité pourrait peser lourd sur la rotation de Bruno Genesio. Dans ce contexte, voir Aguerd rester au Maroc pour travailler individuellement est plutôt une bonne nouvelle pour l’OM, même si son calendrier international demeure encore à surveiller.

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Le défenseur marseillais représente en effet une solution importante dans un secteur qui manque encore de stabilité. Son expérience et sa capacité à évoluer dans une défense à trois ou à quatre offrent à Genesio une marge de manœuvre précieuse. Surtout, le club a davantage intérêt à récupérer un Aguerd pleinement opérationnel qu’à le voir multiplier les déplacements alors qu’il termine seulement son retour à la compétition.

Que change cette absence dans le calendrier de l’OM ?

Le Maroc occupe actuellement la tête du groupe A des éliminatoires de la CAN 2027 avec 6 points après son succès contre le Gabon et le Lesotho. Le match face au Lesotho constituait donc une étape importante, mais Aguerd a été volontairement préservé pour cette rencontre afin de poursuivre son travail à Maâmora.

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Pour l’OM, le véritable enjeu se situe surtout après cette rencontre. Si le programme de reprise évolue favorablement, Aguerd pourrait bien retrouver les Lions de l’Atlas contre le Ghana, le 4 octobre à Tanger. En l’état, parler d’un forfait définitif serait donc prématuré. La seule certitude est que le Maroc protège son défenseur et que Marseille surveille la situation de très près.