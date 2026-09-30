Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Enrique perd un joueur avant le voyage à Manchester

Le PSG se déplace à l’Etihad Stadium le 14 octobre prochain pour affronter Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À deux semaines de ce déplacement, Luis Enrique a perdu Senny Mayulu sur blessure.

PSG : Mayulu sorti sur blessure avec l’équipe de France Espoirs

Alors que la phase de ligue de la Ligue des Champions reprend bientôt après la trêve internationale, le FC Barcelone, qui défiera le PSG au Parc des Princes le 20 octobre prochain, enregistre déjà un forfait majeur au sein de l’effectif de Hansi Flick. D’après les informations du quotidien AS, Frenkie De Jong ne sera pas du déplacement à Paris.

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Touché au ligament droit en juin dernier lors d’un match international avec les Pays-Bas, le milieu de terrain de 29 ans devrait faire son retour à l’entraînement le 5 octobre. Son retour sera ensuite géré par le préparateur physique du club catalan, Benjamin Kugel, qui augmentera petit à petit le rythme et la charge de travail physique.

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Cela devrait donc durer plusieurs semaines avant que l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam retrouve le rythme pour un match de haut niveau. Le staff barcelonais devrait donc se passer de Frenkie De Jong pour affronter le Paris Saint-Germain. De son côté, l’entraîneur du club parisien pourrait être privé de l’un de ses atouts offensifs contre Manchester City.

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Titulaire ce mardi avec l’équipe de France Espoirs face à l’Estonie, Senny Mayulu a dû quitter ses partenaires en première période en raison d’une blessure. À la 41e minute, le milieu offensif du Paris Saint-Germain s’est fait mal, visiblement tout seul, sur un centre-tir. Une blessure très vraisemblablement musculaire à propos de laquelle rien n’a filtré pour l’heure, si ce n’est qu’elle concerne son adducteur, mais qui reste évidemment une très mauvaise nouvelle.

Alors que plusieurs joueurs du PSG ont été convoqués avec leur sélection durant cette longue trêve internationale du mois de septembre, Luis Enrique espère pouvoir retrouver ses joueurs au meilleur de leur forme en vue du calendrier effréné qui attend son équipe.

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Pour rappel, le PSG reprendra la compétition dans un peu plus de dix jours, le samedi 10 octobre contre Le Mans, et Senny Mayulu aurait pu prétendre à un vrai temps de jeu en ce match post-trêve internationale. C’est soudainement beaucoup moins probable, quand bien même il faudra attendre les examens afin d’en savoir plus sur sa blessure et son indisponibilité.