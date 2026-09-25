Accueil - OGC Nice - OGC Nice : Éric Cubilier succède à Fabien au recrutement des jeunes

Éric Cubilier a été nommé responsable du recrutement de la formation de l’OGC Nice ce vendredi 25 septembre, après le départ de Fabien Caballero. Déjà recruteur pour la cellule professionnelle depuis 2019, l’ancien défenseur de 47 ans va désormais participer à l’identification des jeunes talents destinés à intégrer le centre de formation.

OGC Nice : Pourquoi Éric Cubilier a-t-il été nommé responsable du recrutement de la formation ?

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, l’OGC Nice annonce qu’Éric Cubilier prend la responsabilité du recrutement de la formation. Le club explique que cette nomination doit permettre de s’appuyer sur : « son expérience et sa connaissance du recrutement pour renforcer la détection et l’identification des jeunes profils susceptibles de rejoindre l’Académie. »

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Cubilier, déjà pleinement intégré à la cellule de recrutement des professionnels depuis 2019, conservera ses missions auprès de cette dernière. Il aura donc désormais un rôle supplémentaire dans le recrutement des jeunes joueurs, avec un suivi des jeunes à potentiel en lien avec la direction de l’Académie.

Quel sera le nouveau rôle d’Éric Cubilier à l’OGC Nice ?

L’ancien défenseur, natif de Nice, aura notamment pour mission de rapprocher le recrutement de la formation et celui de l’équipe professionnelle. Sa nouvelle responsabilité doit ainsi permettre de mieux coordonner la détection des jeunes talents avec la cellule chargée du recrutement des joueurs professionnels.

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Cette organisation vise également à structurer davantage le suivi des profils identifiés comme prometteurs. Cubilier travaillera dans ce cadre avec la direction de l’Académie, tout en poursuivant son activité au sein de la cellule de recrutement des professionnels. Arrivé au Gym en 2019 dans cette fonction, il dispose donc d’une connaissance du fonctionnement du club et de son recrutement.

Pourquoi Fabien Caballero a-t-il quitté l’OGC Nice ?

Cette nomination tombe quelques jours après le départ de Fabien Caballero. L’OGC Nice avait annoncé le mardi 22 septembre la fin, d’un commun accord, de sa collaboration avec le directeur adjoint du centre de formation, chargé du recrutement des jeunes. Arrivé le 2 janvier 2025 en provenance de l’Olympique Lyonnais, il aura passé vingt mois au sein de l’Académie niçoise.

Caballero travaillait notamment aux côtés de Julien Sablé, directeur du centre de formation. Il était chargé de l’identification et du recrutement des jeunes joueurs et avait également participé à la mise en place de stages de détection ainsi qu’au développement de nouveaux partenariats.

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Le club avait alors présenté cette séparation comme la conséquence d’une réorganisation de son secteur sportif, concernant notamment le centre de formation et la cellule de recrutement. Mais, selon les informations rapportées par Nice-Matin, des considérations budgétaires auraient également entouré cette décision.