Accueil - OGC Nice - Derby Nice-Monaco : bilan, records et dates du derby de la Côte d’Azur

Mise à jour du 30 septembre 2026 : ajout des résultats de la saison 2025-2026 et du calendrier des derbies 2026-2027.

Le derby Nice-Monaco oppose deux clubs séparés d’une vingtaine de kilomètres, mais pas grand-chose d’autre ne les rapproche. D’un côté, le club d’une ville de près de 350 000 habitants. De l’autre, l’équipe d’une principauté dont le stade Louis-II sonne souvent creux. Sur le terrain, le derby de la Côte d’Azur penche nettement du côté monégasque.

Derby Nice-Monaco : bilan, records et dates du derby de la Côte d’Azur 6

Le bilan du derby Nice-Monaco en Ligue 1

Avant le 110e derby de Ligue 1, en février 2026, l’AS Monaco a publié le bilan des confrontations : 47 victoires monégasques, 33 victoires niçoises et 29 matchs nuls. Le 0-0 du 8 février à l’Allianz Riviera porte le total à 30 nuls sur 110 matchs. Toutes compétitions confondues, le club de la principauté revendiquait fin 2025 plus de 130 confrontations, avec 58 victoires contre 38 pour Nice.

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Le meilleur buteur de l’histoire du derby est monégasque. Delio Onnis a marqué 14 fois contre Nice. Soixante joueurs ont porté les deux maillots, selon le même décompte.

Premier derby et plus larges victoires

Le premier derby en première division tourne à l’avantage des Niçois. Le 8 novembre 1953, pour leur premier déplacement à Monaco dans l’élite, ils s’imposent 3-0. Monaco attend le 4 avril 1954 pour gagner son premier derby, 2-1 à Nice.

Le plus large score appartient aussi à Monaco : 6-1 au stade Louis-II le 8 septembre 1978, avec des doublés de Raoul Noguès et de Delio Onnis.

Les derbies qui ont compté

En 1997, les deux clubs se retrouvent pour le Trophée des champions, Monaco comme champion de France et Nice comme vainqueur de la Coupe. Les Monégasques l’emportent 5-2.

La saison 2016-2017 reste la plus disputée. Le 21 septembre 2016, Nice écrase Monaco 4-0 à l’Allianz Riviera, avec un doublé de Mario Balotelli, et prend la tête de la Ligue 1. Le 4 février 2017, Monaco se venge 3-0 au Louis-II (Valère Germain, doublé de Radamel Falcao), passe seul en tête et file vers le titre. Nice finira troisième.

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Le 100e derby de Ligue 1, le 3 février 2021, tourne en faveur de Monaco (2-1, doublé de Wissam Ben Yedder). Un mois plus tard, le 8 mars, les Monégasques éliminent Nice en 16e de finale de la Coupe de France (0-2 à Nice).

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Les derniers résultats du derby de la Côte d’Azur

Le 26 octobre 2024, Nice gagne 2-1 à domicile, but décisif de Gaëtan Laborde. Le 29 mars 2025, Monaco renverse la situation au retour (2-1, buts de Mika Biereth et Breel Embolo après l’ouverture du score de Jérémie Boga). Le 5 octobre 2025, au Louis-II, le derby se termine sur un 2-2 agité : doublé de Sofiane Diop pour Nice, deux penalties d’Ansu Fati pour Monaco, et un carton rouge pour le Niçois Ali Abdi dès la 34e minute. Le match retour, le 8 février 2026, s’achève sans but.

Quand se jouent les derbies Nice-Monaco en 2026-2027 ?

D’après le calendrier publié par l’AS Monaco en juin, le match aller se dispute au stade Louis-II lors de la 15e journée, le week-end du 2 janvier 2027. Le retour est programmé à l’Allianz Riviera à la 33e journée, le week-end du 22 mai 2027, avant-dernière journée de la saison. Les dates et horaires exacts dépendront de la programmation des diffuseurs. Au 20 septembre, Monaco occupait la tête de la Ligue 1 et Nice la 14e place.

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Un derby déséquilibré dans les tribunes

L’écart de ferveur se lit dans les chiffres d’affluence. À la mi-saison 2025-2026, Maxifoot relevait 21 687 spectateurs de moyenne à Nice, contre 9 498 à Monaco, dernier de Ligue 1 dans ce classement avec un taux de remplissage de 51,3 %. Côté monégasque, le groupe des Ultras Monaco 1994 porte l’essentiel de l’ambiance.

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Des joueurs ont traversé la frontière dans les deux sens. Sofiane Diop a signé à Nice le 29 août 2022 après 105 matchs et 17 buts sous le maillot monégasque. Valère Germain, formé à Monaco, avait été prêté au Gym en 2015-2016. Les dernières nouvelles de l’AS Monaco sont sur notre page Monaco, celles du Gym sur la page OGC Nice.

L’autre rivalité : Nice-OM

Le match contre Marseille a pris un tour particulier le 22 août 2021. À l’Allianz Riviera, Dimitri Payet reçoit une bouteille et la renvoie vers la tribune, des supporters envahissent la pelouse, et la rencontre est arrêtée à la 75e minute alors que Nice mène 1-0. La commission de discipline de la LFP retire deux points à Nice, dont un avec sursis, et fait rejouer le match à huis clos sur terrain neutre. Il se termine 1-1 à Troyes le 27 octobre 2021.

Derby Nice-Monaco : les questions fréquentes

Qui a gagné le plus de derbies entre Nice et Monaco ?

Monaco, avec 47 victoires en Ligue 1 contre 33 pour Nice et 30 nuls après 110 matchs.

Quel est le plus large score du derby Nice-Monaco ?

Monaco 6-1 Nice, le 8 septembre 1978. Côté niçois, le plus large succès récent est le 4-0 du 21 septembre 2016.

Quand a lieu le prochain derby Nice-Monaco ?

Le week-end du 2 janvier 2027 au stade Louis-II, pour la 15e journée de Ligue 1.

Pourquoi parle-t-on du derby de la Côte d’Azur ?

Parce que Nice et Monaco sont les deux clubs professionnels de la Riviera, distants d’une vingtaine de kilomètres.