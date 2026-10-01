Accueil - Mercato ASSE - ASSE – FC Sion : Cathro lance son plan de relance des Verts

Après une défaite contre Dunkerque puis un nul face à Metz, Ian Cathro veut profiter du match amical contre le FC Sion, vendredi à Saint-Étienne, pour relancer l’ASSE. Cette rencontre à huis clos doit permettre à l’entraîneur écossais de donner du rythme à un groupe fortement remanié par la trêve internationale.

ASSE : Comment Ian Cathro compte-t-il profiter de la trêve ?

La trêve internationale arrive à point nommé pour l’ASSE. Restés sur deux matches sans victoire, les Verts vont utiliser cette coupure pour travailler différemment et tenter de corriger certains détails avant la reprise du championnat. Selon les informations d’Evect, le staff stéphanois a déjà organisé une opposition interne mercredi, avec des professionnels associés à plusieurs joueurs de la réserve.

Lire aussi : Kilmer Sports et l’ASSE : qui sont les propriétaires des Verts ?

À voir

Le PSG abandonne-t-il vraiment le dossier Michael Olise ?

Vendredi, Ian Cathro poursuivra ce travail face au FC Sion. Le technicien disposera toutefois d’un effectif loin d’être complet, puisque douze joueurs professionnels sont actuellement retenus avec leurs sélections. Cette situation réduit les possibilités de rotation, mais elle offre aussi une fenêtre intéressante aux jeunes du groupe réserve, appelés à se mesurer à une opposition extérieure.

Pourquoi Eymard et Paalberg pourraient-ils changer la donne ?

Le rendez-vous contre Sion pourrait surtout marquer le retour de Paul Eymard et Marten Chris Paalberg. Les deux joueurs ont repris un entraînement normal depuis la semaine précédente et pourraient donc bénéficier de minutes pour retrouver progressivement leurs sensations. Leur présence constituerait un renfort intéressant pour Ian Cathro, même si aucune titularisation n’est annoncée à ce stade.

La prudence reste néanmoins de mise. Leur temps de jeu dépendra des recommandations du staff médical et de leur état physique au moment de la rencontre. Pour Mahmoud Jaber, le scénario est différent. Le joueur poursuit encore son travail à l’écart du groupe. L’objectif n’est donc pas de précipiter les retours, mais de reconstruire progressivement un effectif opérationnel.

Le FC Sion peut-il vraiment servir de révélateur aux Verts ?

Sur le papier, le FC Sion constitue une opposition suffisamment consistante pour donner quelques indications à Ian Cathro. La formation suisse occupe actuellement la troisième place de son championnat et est dirigée par Didier Tholot. Elle reste toutefois sur une défaite en amical, avec un revers 4-2 concédé contre le Stade Lausanne Ouchy, leader de Challenge League.

Lire aussi : Stade Geoffroy-Guichard : capacité, histoire et secrets du Chaudron

À voir

Kilmer Sports et l’ASSE : qui sont les propriétaires des Verts ?

Cette affiche ne doit donc pas être transformée en verdict sur l’ASSE. Un match amical reste un laboratoire, particulièrement lorsqu’il intervient pendant une trêve internationale. Pour Cathro, l’essentiel sera davantage d’observer les comportements, le rythme et les automatismes que de tirer des conclusions définitives du résultat. Une victoire ferait évidemment du bien au moral, mais son importance restera relative dans une rencontre sans enjeu comptable.

Que peut réellement apporter ce rendez-vous à Ian Cathro ?

Le cadre sera particulier. La rencontre se disputera vendredi au stade Aimé Jacquet, au Centre Sportif Robert Herbin, sans public. Ce huis clos permettra au staff de travailler dans un environnement calme et de multiplier les observations, notamment avec les joueurs de la réserve. Après Dunkerque et Metz, Ian Cathro cherche surtout à remettre son équipe sur de bons rails.

Lire la suite sur l’ASSE :

Trophée UNFP : Boakye peut offrir un doublé historique à l’ASSE

À voir

OM : Keyliane Abdallah dit ses vérités sur l’après-Greenwood

ASSE : 12 internationaux absents, Cathro change ses plans

Le match contre Sion représente ainsi une étape de préparation plutôt qu’une opération de communication. Entre les retours espérés d’Eymard et Paalberg, l’intégration des jeunes et l’absence de nombreux internationaux, l’entraîneur écossais aura plusieurs dossiers à surveiller. Le véritable enjeu sera de transformer cette parenthèse en base de travail pour la prochaine échéance officielle.