Accueil - ASSE - ASSE : Pourquoi la pelouse du Chaudron est déjà à refaire

‎‎L’ASSE va devoir intervenir de nouveau sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, quelques semaines seulement après sa rénovation complète. Un problème lié au drainage, détecté après l’apparition d’un trou contre Montpellier le 5 septembre, doit être corrigé avant le prochain rendez-vous à domicile face à Rodez.

‎‎ASSE : Un trou au milieu de la pelouse du Chaudron

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‎‎La scène avait surpris tout le monde. Lors de la victoire de l’ASSE contre Montpellier (3-1), le 5 septembre, une anomalie apparue sur le terrain avait provoqué une interruption de la rencontre. Le problème ne semblait alors être qu’un incident isolé. Les investigations ont finalement raconté une histoire beaucoup plus technique.

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‎‎Le diagnostic établi par l’entreprise chargée du chantier, avec Saint-Étienne Métropole, pointe désormais un dysfonctionnement du système de drainage. TL7 rapporte que cette anomalie peut entraîner des mouvements d’eau et de sable sous le gazon, avec pour conséquence une fragilisation localisée de la surface. L’entreprise doit donc remplacer le dispositif concerné et refaire la pelouse à ses frais.

‎‎Le nouveau système Aquaflow face à son premier sérieux test

‎‎Le paradoxe est difficile à manquer. Geoffroy-Guichard venait tout juste de bénéficier d’une rénovation complète, après douze années d’utilisation de l’ancienne pelouse. Le chantier, lancé le 1er juin, avait mobilisé 2,3 millions d’euros de la part de Saint-Étienne Métropole et intégré la technologie Aquaflow pour améliorer notamment la gestion de l’eau. Cette technologie repose sur un principe d’irrigation par le sol.

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‎‎Avant l’apparition du problème, le projet était présenté comme une modernisation importante du Chaudron. « On a installé une technologie qui s’appelle Aquaflow », expliquait Anna Silve, responsable marketing de Natural Grass, auprès de TL7. Ce qui doit désormais être corrigé n’est donc pas simplement une touffe de gazon malheureuse : c’est un élément du dispositif installé sous le terrain.

‎‎Rodez arrive, le calendrier se resserre

‎‎Le chantier doit commencer cette semaine, avec une échéance précise : remettre Geoffroy-Guichard en état avant la prochaine réception de l’ASSE. Les Verts ne retrouveront effectivement leur stade que le 10 octobre, contre Rodez, après un déplacement à Metz et la trêve internationale.

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‎‎Cette période offre donc une fenêtre intéressante aux techniciens. Mais elle ne garantit pas encore que tous les problèmes seront définitivement réglés. Pour l’ASSE, l’enjeu est aussi d’éviter qu’un incident similaire ne vienne perturber une saison lancée sur les chapeaux de roue. Le terrain devra désormais passer son propre examen de rentrée.

‎‎2,3 millions d’euros investis… et déjà une intervention

‎‎Le chiffre donne une autre dimension à l’affaire. La rénovation estivale représentait un investissement de 2,3 millions d’euros, avec un chantier étalé sur environ deux mois. L’objectif était notamment de rendre le terrain plus durable et moins gourmand en eau. Le contexte rend donc cette nouvelle intervention particulièrement notable.

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‎Elle intervient seulement quelques semaines après la livraison du nouveau terrain et sera prise en charge par l’entreprise responsable du chantier, selon TL7. Le prochain rendez-vous face à Rodez permettra surtout de vérifier si les corrections apportées sous la pelouse ont réellement mis fin aux désordres observés.