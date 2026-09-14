Accueil - OM - OM-PSG : Inédit, le Vélodrome peine à faire le plein !

C’est une situation inattendue à quelques jours du Classique OM-PSG. Le stade Vélodrome est encore loin d’afficher complet malgré l’importance du choc de ce dimanche.

OM-PSG : Plus de 9 000 encore disponibles au Vélodrome

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Six jours avant le premier Classico de la saison, l’engouement ne se fait pas ressenti du côté de l’Olympique de Marseille. Le Parisien rapporte que plus de 9 200 billets restent encore disponibles à la billetterie pour le choc OM-PSG prévu ce dimanche au Vélodrome. Une désaffection rare dans l’histoire récente du club olympien.

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Elle traduit visiblement le malaise qui règne au sein du public phocéen. le désintérêt des supporters s’expliquerait en grande partie par la spirale négative dans laquelle s’enfonce leur équipe favorite. Battus à Rennes (1-0), les hommes de Bruno Genesio restent sur trois revers consécutifs en championnat. Cette mauvaise passe pèse lourd avant d’aborder une semaine explosive.

L’OM ira en Turquie pour y affronter le Besiktas jeudi en Ligue Europa, avant le choc face au grand rival parisien. Entretemps, la crainte d’un score fleuve est redoutée à Marseille. Les conséquences d’un mercato exclusivement tournée vers la vente amplifient relativement cette inquiétude.

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