Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : La rumeur Ez Abde à Paris se confirme

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Le PSG étudie la piste Ez Abde, l’ailier marocain du Real Betis, pour renforcer son secteur offensif après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Son nom est inscrit sur la liste des nombreuses options inscrites sur la short-list de Luis Campos.

Mercato PSG : Ez Abde pour oublier Kvaratskhelia ?

Le Paris Saint-Germain prépare ses options pour le mercato hivernal 2027. Alors que Khvicha Kvaratskhelia est annoncé indisponible pendant plusieurs mois après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, le club parisien examine des solutions pour maintenir ses possibilités offensives. Selon le spécialiste des transferts Ekrem Konur, Ez Abde figure parmi les profils étudiés par la direction parisienne.

L’ailier marocain évolue actuellement au Real Betis, où il s’est progressivement imposé dans les plans de Manuel Pellegrini. Le PSG privilégierait des options financièrement accessibles, dans un calendrier particulièrement chargé. Le Marocain est d’ailleurs suivi comme d’autres joueurs à l’image d’Ibrahim Maza.

Ez Abde, un dossier à 55 millions d’euros

Le Real Betis ne semble pas disposé à laisser partir facilement son joueur. Lors du dernier mercato estival, le club espagnol aurait fixé son prix de départ à 55 millions d’euros, pour une clause libératoire proche de 60 millions d’euros.

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Ces montants donnent une idée de l’investissement nécessaire pour convaincre les dirigeants andalous, alors que le contrat de l’international marocain court jusqu’en juin 2029. Le FC Barcelone pourrait aussi tirer profit de cette opération.

Le club catalan conserve 20 % des droits sur une future vente d’Ez Abde, parti au Betis en septembre 2023 pour 7,5 millions d’euros. Sur la base d’un transfert à 55 millions d’euros, sa part atteindrait environ 11 millions d’euros. Cette somme reste toutefois conditionnée à une vente effective et au calcul contractuel applicable.

Des statistiques qui entretiennent l’intérêt européen

L’intérêt pour Ez Abde ne date pas de cette rumeur parisienne. Aston Villa et Newcastle avaient également surveillé sa situation durant le précédent mercato estival, mais l’ailier avait finalement choisi de poursuivre son aventure au Betis.

Ses performances offensives expliquent pourquoi son profil reste attractif pour plusieurs clubs européens. La saison dernière, le Marocain a totalisé 15 buts et 13 passes décisives en 43 rencontres. Pour l’exercice 2026-2027, il compte déjà trois buts en sept matchs de championnat et une réalisation en deux apparitions en Ligue des Champions.

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Ces statistiques renforcent son intérêt sportif, sans garantir un départ cet hiver. Pour le PSG, le principal défi sera de concilier urgence offensive, prix demandé et faisabilité de l’opération.