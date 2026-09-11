Accueil - Stade Rennais - Stade Rennais vs OM : Haise prépare du lourd, la compo !

Tous les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant le choc face à l’OM. Le coach Franck Haise prépare un lourd arsenal contre les hommes de Bruno Genesio.

Stade Rennais vs OM : Haise va compter sur un groupe au complet

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Excellente nouvelle pour le Stade Rennais ! Franck Haise dispose de la totalité de son effectif pour la réception de l’Olympique de Marseille ce vendredi. L’enjeu est de taille pour les deux clubs. Chacun cherchera à rafler les trois points.

Le défenseur axial Abdelhamid Aït-Boudlal fait son retour après la naissance de son enfant. Il avait été pallié avec succès par Anthony Rouault aux côtés de Charlie Cresswell lors de la victoire à Angers (2-1).

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Avec trois rencontres solides programmées en neuf jours (le choc contre Marseille, un déplacement à Graz en Ligue Europa mercredi, puis à Lyon le samedi suivant) la gestion du groupe s’annonce importante avant la trêve.

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Certains réservistes ont marqué des points à l’entraînement et obtiendront du temps de jeu au cours de cette semaine chargée. « Je pense qu’il y a 16, 17, 18 joueurs sans problème qui méritent de commencer, d’être titulaire à un moment ou un autre. Certains ont bien avancé et ils auront sûrement une ouverture dans les trois prochains matchs. », a déclaré Franck Haise. Face à Marseille, Rennes pourrait opérer certains changements dans son onze de départ.

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La composition probable du Stade Rennais

Samba – Frankowski, Cresswell, Rouault, Nagida – Camara, Rongier, Thomasson – Blas, Lepaul, Al-Tamari.