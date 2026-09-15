Accueil - OM - OM : Pierre Ménès prévient Genesio, le PSG a une faille !

Quelques jours avant le Classique OM-PSG, Pierre Ménès a identifié une faiblesse des Parisiens. Une piste que Bruno Genesio pourrait exploiter pour frapper un gros coup ce dimanche au Vélodrome.

OM-PSG : Le conseil de Pierre Ménès qui peut aider Bruno Genesio

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Le début de saison de l’Olympique de Marseille ne rassure pas. Bruno Genesio et ses hommes ont enchaîné trois défaites consécutives, plongeant le club dans le doute. C’est dans ces conditions compliquées que l’OM aborde le premier Classique de la saison face au Paris Saint-Germain.

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L’adversaire parisien se rendra dimanche en terre marseillaise en pleine confiance. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé se sont imposés petitement sur la pelouse de Brest (1-0) dimanche dernier. Pierre Ménès a analysé cette victoire parisienne via sa chaîne YouTube. Il a pointé du doigt quelques insuffisances, notamment l’entrejeu du PSG.

Un milieu de terrain défaillant

Pierre Ménès explique que le duo composé de Vitinha et João Neves peine à retrouver son bon niveau de jeu, privant Paris de la moindre créativité ou capacité à casser les lignes. Cette faille pourrait bien faire les affaires de l’OM. « Le problème est au milieu. Vitinha et Neves ne sont que l’ombre des joueurs qu’ils sont », a-t-il estimé.

Les hommes de Bruno Genesio, en exploitant ces failles au milieu de terrain par un pressing rigoureux et des transitions rapides, disposent d’un plan de bataille. Le trio Hojberg-Abdelli-Gomes devra se surpasser pour faire dérailler l’ogre parisien dimanche.

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En attendant, l’Olympique de Marseille devra assurer sur la scène européenne. L’équipe sera en Turquie ce jeudi pour y affronter Besiktas en Ligue Europa. Une rencontre capitale à trois du choc contre le PSG.