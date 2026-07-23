PSG Mercato : Ibrahim Mbaye a choisi son prochain club !

Barré par la concurrence à son poste, le jeune Ibrahim Mbaye veut quitter les rangs du PSG lors de ce mercato estival. Aux dernières nouvelles, un club se détache déjà pour accueillir l’ailier parisien.

PSG Mercato : Ibrahim Mbaye pour remplacer Savinho à Manchester City

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Alors que Savinho est sur le point de rejoindre Tottenham pour un montant de 70 millions d’euros, les dirigeants de Manchester City se seraient lancé dans la course pour la signature d’Ibrahim Mbaye, selon Football Insider.

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« On parle de la possibilité que Manchester City remplace Savinho par le jeune joueur du Paris Saint-Germain », a notamment révélé Bryan King, ancien recruteur d’Aston Villa, au média britannique. Le jeune international sénégalais, qui était considéré comme un joueur de rotation par Luis Enrique, aspire à plus de temps de jeu et souhaite donc changer d’air cet été.

À seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye attire l’attention de grands clubs européens, grâce à son potentiel, sa vitesse et sa capacité à évoluer à tous les postes de l’attaque. D’après le Daily Mail, le club mancunien pourrait lancer une offensive pour attirer le natif de Trappes. Mais les Citizens ne sont toutefois pas seuls sur le dossier.

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En effet, Aston Villa, Tottenham et le RB Leipzig suivraient également la situation d’Ibrahim Mbaye. Le jeune attaquant du PSG possède le profil parfait pour remplacer Savinho dans l’effectif d’Enzo Maresca, le nouveau manager des Skyblues. Toujours selon le même média britannique, l’ancien club de Pep Guardiola serait aujourd’hui présenté comme le grand favori pour recruter Mbaye, encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028.

« Manchester City est sur le point de conclure un accord pour vendre Savinho à Tottenham. Le club s’est également positionné sur le jeune Ibrahim Mbaye du PSG pour le remplacer. Aston Villa, Tottenham et le RB Leipzig sont également intéressés par Mbaye », confirme le Mail Sport.

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De son côté, le Paris SG n’est pas forcément vendeur, mais une offre importante pourrait néanmoins convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos de délivrer un bon de sortie au protégé de Luis Enrique. À moins de 50 millions d’euros, il ne bougera pas. Affaire à suivre…