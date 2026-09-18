Accueil - As Monaco - Mercato AS Monaco : Liverpool entame les discussions pour Camara

Lamine Camara pourrait quitter l’AS Monaco lors du prochain mercato hivernal, avec Liverpool désormais positionné sur le milieu sénégalais de 22 ans. Les Reds auraient échangé avec son entourage et pourraient se retrouver en concurrence avec Chelsea.

Mercato AS Monaco : Liverpool a-t-il avancé pour Lamine Camara ?

La suite après cette publicité

Selon Football Insider, Liverpool aurait entamé des discussions autour de Lamine Camara cet été. Le club de la Mersey suivrait le Sénégalais depuis plusieurs mois et apprécierait particulièrement son profil. Cette prise de contact place désormais les Reds parmi les prétendants concrets au joueur monégasque.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Camara, Folarin… les 5 ventes annoncées par Scuro

À voir

Info ASSE : Stassin blessé et indisponible 4 semaines à Séville

Liverpool cherche ainsi à renforcer son milieu de terrain et aurait identifié Camara comme une cible importante. À 22 ans, l’international sénégalais dispose d’une expérience conséquente du haut niveau. Son nom avait surtout animé la fin du dernier mercato estival, lorsque son transfert vers Chelsea semblait proche avant de finalement échouer dans les dernières heures.

Cette opération avortée n’a toutefois pas fait disparaître l’intérêt anglais. Liverpool pourrait désormais profiter de la situation pour tenter sa chance en janvier. Le joueur reste ouvert à l’idée d’un futur départ de Monaco. Les échanges avec son entourage constituent un premier élément concret dans ce dossier.

Pourquoi Lamine Camara pourrait-il quitter Monaco en janvier ?

Lamine Camara avait donc été tout proche de rejoindre Chelsea durant l’été. Le transfert n’avait finalement pas abouti, laissant le milieu sénégalais poursuivre son aventure sur le Rocher. Depuis, son avenir reste néanmoins surveillé de près en Angleterre, où plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour son profil.

Chelsea n’aurait notamment pas abandonné sa piste et pourrait revenir à la charge lors du mercato hivernal. Les Londoniens devront cette fois composer avec Liverpool, mais aussi avec Manchester City et Arsenal. Les deux derniers clubs avaient envoyé des observateurs au Parc des Princes lors de Monaco-PSG afin de suivre Camara, portant à quatre le nombre de grands clubs anglais annoncés présents pour observer le joueur.

À voir

LOSC-PSG : Létang condamné à 20 000€, le SAFE dénonce « l’irrespect le plus total »

Sur le terrain, le milieu sénégalais conserve une place importante dans le dispositif monégasque. Il était notamment titulaire lors des rencontres de Ligue 1 face au PSG et à Strasbourg. Sa situation pourrait donc rapidement redevenir un dossier majeur pour l’AS Monaco à l’ouverture du marché hivernal.

Combien Monaco réclame-t-il pour Lamine Camara ?

L’AS Monaco ne semble pas vouloir faciliter l’achat de son milieu. Le club de la Principauté réclamerait environ 70 millions d’euros pour accepter de laisser partir Camara dès cet hiver. Une exigence élevée alors que Transfermarkt estime sa valeur marchande à 40 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato Monaco : Nouvelle attaque inattendue pour Lamine Camara

Lire aussi : Mercato AS Monaco : 45M€, l’offre refusée pour Lamine Camara

À voir

Besiktas ‑ OM : Impuissant, Marseille inquiète avant le Classico (4-1)

Le dossier s’inscrit par ailleurs dans un mercato hivernal que l’AS Monaco prépare déjà avec plusieurs départs. Interrogé par RMC Sport, le directeur général Thiago Scuro a annoncé la couleur : « Je ne suis pas très heureux de ce que l’on a fait cet été. Et maintenant, il faut des solutions de correction ». Concernant les départs attendus, il a ajouté : « Evidemment, on va voir des joueurs partir cet hiver. C’est important. Ce qu’il s’est passé avec Balogun change un peu nos plans pour cet hiver. Mais c’était ça le plan original : que l’on trouve une solution pour lui ».

Lamine Camara fait donc partie des gros dossiers à évaluer par Monaco en janvier. Les prochaines semaines permettront de savoir si l’intérêt des Reds débouchera sur une offensive concrète.