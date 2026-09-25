Accueil - PSG mercato - INFO : Le Paris FC se renforce au Paris SG et à l’AS Monaco

Le Paris FC va accueillir deux nouveaux recruteurs pour sa cellule recrutement, notamment pour son centre de formation, venus du PSG et de Monaco, la semaine prochaine, selon le journal L’Équipe.

Mercato Paris FC : Deux nouvelles recrues débarquent du PSG et de l’AS Monaco ?

D’après les informations du quotidien L’Équipe, le Paris FC va accueillir deux recruteurs la semaine prochaine qui viendront en provenance du PSG et de l’AS Monaco. Le second club de la capitale continue de renforcer sa cellule de recrutement pour son centre de formation. Le pensionnaire du stade Jean Bouin va recruter un nouveau scout en provenance de l’AS Monaco : Philippe Maïa Lopes.

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Le Paris FC avait également débauché Omar Allel du Paris Saint Germain. L’ancien scout monégasque connaît bien le vivier de la région parisienne pour avoir été directeur technique du Montrouge FC, un des très bons clubs de jeunes franciliens. Le directeur sportif du Paris FC, Marco Neppe, attache de l’importance à la détection et continue, depuis son arrivée, de renforcer la cellule de recrutement.

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Les deux hommes vont démarrer leur mission la semaine prochaine chez les Bleu Marine. Après près de dix ans au PSG, Omar Allel va ainsi quitter le club pour rejoindre le Paris FC, qui s’apprête également à recruter un scout de l’AS Monaco. Après plusieurs mouvements ces derniers mois, le club parisien va perdre Omar Allel, recruteur arrivé il y a près de dix ans, qui va rejoindre le voisin du Paris FC.

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Son arrivée avait été annoncée fin août par L’Équipe et sa prise de fonction est désormais imminente. Arrivé au Paris SG il y a un peu moins de dix ans, il était pressenti pour remplacer Pierre Reynaud comme responsable de la cellule recrutement. Celle ci, à l’origine de la quasi-totalité des signatures des jeunes qui ont remporté la saison passée les Championnats nationaux U17 et U19 et la Coupe Gambardella, est aujourd’hui démantelée presque entièrement.

Dominique Flamant n’a pas été conservé, Paulo Gonçalves est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, et Omar Allel s’en va donc après avoir aussi été en arrêt. Enfin si Pierre Reynaud est revenu après plus de six mois d’arrêt maladie, il a obtenu de ne plus être sous la responsabilité de Yohan Cabaye, le directeur sportif du centre de formation, avec lequel les relations sont déplorables.

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Et Reynaud va à son tour partir aussi ? Approché déjà par le Paris FC il y a peu, il est aujourd’hui courtisé par l’AS Monaco. Très apprécié des parents des jeunes Parisiens, son départ marquerait la fin d’une époque au club. Face à cette situation, le Paris Saint Germain vient de recruter deux scouts : Sigamary Diarra qui a oeuvré par le passé à Valenciennes et Thierno Diarra en provenance d’Amiens.