Mercato Stade Rennais : Deux géants italiens ciblent Szymanski

Le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski attise les convoitises de deux clubs italiens. Le Stade Rennais serait vendeur.

Mercato Stade Rennais : Sebastian Szymanski vers l’Italie ?

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Naples et Côme ciblent Sebastian Szymanski, le milieu offensif du Stade Rennais, selon Ekrem Konur. Arrivé en janvier dernier pour 9,5 millions d’euros, l’international polonais brille en Bretagne, avec un but et une passe décisive en quatre matchs cette saison. Ses performances portent le club de Franck Haise sur le podium de Ligue 1.

Cette dynamique séduit l’Italie. Naples admire sa polyvalence, tandis que Côme cherche un successeur à Nico Paz. Un transfert cet hiver surprendrait, mais les agents du joueur prospectaient déjà en mai vers Fenerbahçe. La porte reste ouverte pour janvier ou juin 2027, à condition d’y mettre le prix.

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Rennes réclame 20 millions d’euros pour son international aux 54 sélections. C’est plus du double du tarif d’achat et nettement au-dessus de sa valeur marchande, estimée à 12 millions. Le montant interroge. À 27 ans, le joueur ne garantit pas de folie financière, mais son profil tout-terrain joue pour lui : il évolue aussi bien dans l’axe qu’en numéro 8 ou sur l’aile droite.

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Le fort pouvoir d’achat de Côme pourrait débloquer la situation. Si le club de Cesc Fàbregas s’active à l’été 2027, il paiera sans hésiter. Même négociée autour de 15 millions d’euros, la vente assurerait une belle plus-value pour un élément talentueux, mais pas indispensable.