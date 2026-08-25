Mercato FC Nantes : C’est fait, Grégory Poirier remplace Der Zakarian

Le FC Nantes a officiellement dit au revoir à Michel Der Zakarian. Grégory Poirier est le nouveau technicien de l’équipe.

Mercato : Grégory Poirier prend les commandes du FC Nantes et fixe déjà ses priorités

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Changement de coach à la Jonelière. Grégory Poirier débarque, Michel Der Zakarian out. Le club a officialisé son départ en saluant un investissement sans faille. « Le FC Nantes annonce la fin de la mission de Michel Der Zakarian à la tête de l’équipe professionnelle. Il est remplacé par Grégory Poirier, qui s’engage avec le club Jaune et Vert pour les deux prochaines saisons. », a indiqué le club dans un communiqué.

Grégory Poirier n’arrive pas en spectateur. Il doit rapidement prendre ses marques avant le déplacement des Canaris à Guingamp. Son expérience récente avec le Red Star constitue un atout. Durant les deux dernières saisons, il a accompagné la progression du club francilien en Ligue 2. La saison passée, le Red Star a même atteint les barrages d’accession à la Ligue 1.

Grégory Poirier veut du sang neuf au FC Nantes

Le changement de coach ne met pas fin au mercato nantais. Bien au contraire. Grégory Poirier veut encore renforcer son groupe avant la fermeture du marché estival.

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Selon L’Équipe, le poste de latéral gauche figure parmi les priorités. Cette piste avait déjà été évoquée ces derniers jours. Le nouveau staff souhaite donc disposer d’une solution solide dans ce secteur. L’objectif est double : apporter de la concurrence et offrir davantage de possibilités dans le couloir gauche.

Le secteur offensif doit également évoluer. Nantes cherche à ajouter des profils capables d’apporter plus de variété et de profondeur dans son animation. Pour l’instant, aucun renfort au milieu de terrain n’est toutefois annoncé comme prioritaire. Les besoins sont donc connus. Un latéral gauche est attendu. Un ou plusieurs joueurs offensifs pourraient également rejoindre les Canaris.

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Le nouvel entraîneur nantais hérite aussi d’un effectif largement renouvelé. Plusieurs mouvements ont modifié le visage de l’équipe durant le mercato, dans toutes les lignes. Les automatismes restent fragiles et la cohésion collective tarde à s’installer. Grégory Poirier devra donc vite agir. Sa première mission sera de remettre de l’ordre dans un groupe encore en construction, puis de lui redonner de la confiance et des repères.

Le technicien de 44 ans possède déjà une expérience intéressante. Il s’est notamment illustré sur le banc de Martigues entre 2021 et 2024, avant de poursuivre sa progression au Red Star. Son passage dans ce club a renforcé sa réputation et confirmé une trajectoire ascendante.

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Pour le FC Nantes, ce choix représente un nouveau pari. Le club mise sur un entraîneur encore jeune, mais déjà expérimenté et en progression. Poirier connaît désormais les principaux chantiers qui l’attendent. Et la direction nantaise semble, elle aussi, avoir identifié les secteurs à renforcer avant la fin du mercato.