Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Le calvaire continue pour Tylel Tati à Nantes

Tylel Tati traverse un sale temps au FC Nantes. Depuis plusieurs matchs, le jeune défenseur français cire le banc. Les Kita seraient chauds pour le vendre lors du prochain mercato estival.

FC Nantes : Tylel Tati poussé vers la sortie cet hiver ?

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Un départ canon, puis le vide. À seulement 17 ans, Tylel Tati crevait l’écran dans l’élite. Aujourd’hui, le jeune défenseur central du FC Nantes ronge son frein en Ligue 2, selon Emmanuel Merceron. Son histoire est celle d’un talent pur dont la trajectoire s’est heurtée aux réalités d’un marché des transferts impitoyable et d’un club en pleine crise.

Luis Castro lance le gamin dans le grand bain lors de la saison 2025-2026. Le coach portugais apprécie sa maturité précoce. Formé à Roissy-en-Brie puis à l’INF Clairefontaine, le gaucher impressionne vite par sa qualité de relance et son agressivité dans les duels. Tout va alors très vite. En octobre 2025, Nantes lui fait signer son premier contrat professionnel. Dans la foulée, le sélectionneur Bernard Diomède l’appelle en équipe de France U19.

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Mais le contexte sportif nantais se gâte très rapidement. L’équipe s’enfonce dans la zone rouge et enchaîne les entraîneurs. Ahmed Kantari arrive en décembre, suivi de Vahid Halilhodzic en mars. Tati doit mûrir à toute vitesse au milieu de ce désordre tacticien. Sa saison s’arrête prématurément en avril à la suite d’un carton rouge reçu à Metz, doublé d’une blessure. En coulisses, la direction nantaise le prolonge pourtant jusqu’en 2030 pour protéger sa valeur.

Des millions d’euros sur la table pour Tylel Tati ?

Ses prestations attirent les géants européens. Dès le mois de janvier 2026, Chelsea passe à l’action avec une proposition XXL : 30 millions d’euros plus 5 millions de bonus. Les Londoniens souhaitent le prêter dans la foulée à Strasbourg. Le joueur ne force pas son départ. Il veut aider son club formateur à se maintenir. Nantes refuse cette proposition financière en plein milieu du championnat.

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L’été 2026 confirme cet engouement. Fribourg et le RB Leipzig prennent des renseignements. Naples dégaine concrètement deux propositions successives, dont une ultime offre à 20 millions d’euros fin août, selon Ouest-France. Le City Group essaie aussi d’attirer le joueur à Troyes pour 15 millions d’euros. Le président Waldemar Kita juge ces montants insuffisants pour lâcher son bijou.

Tylel Tati en difficulté au FC Nantes ?

Faute de transfert, Tati entame la saison de Ligue 2 dans le doute. Son été perturbé pèse sur ses performances. Le 14 août à Laval, le défenseur commet une erreur de relance fatale que Mathys Houdayer transforme en but. C’est le tournant. Depuis ce faux pas, Tylel Tati reste scotché sur le banc de touche. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, la famille Kita aurait demandé au nouvel entraîneur Grégory Poirier de ne plus aligner le joueur.

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L’objectif est de préserver le défenseur de toute blessure en vue d’un transfert au mercato d’hiver. Tylel Tati possède les armes pour se relancer. Grégory Poirier envisage d’installer une défense à trois axiaux, un schéma idéal pour le profil du joueur. Le mercato est désormais clos. Si la politique laisse la place au terrain, le jeune Nantais aura tout l’espace nécessaire pour reprendre enfin son envol.