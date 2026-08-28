ASSE : Ligue 2, Saint-Etienne grande favorite contre Dijon ?

Forte de ses trois victoires en Ligue 2, l’ASSE est donnée grande favorite du match contre Dijon FCO, lundi (20h45), au stade Gaston-Gérard.

L’ASSE en tête de la Ligue 2 avant d’aller à Dijon

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L’ASSE dégage une puissance collective ce début de saison, avec son nouvel entraîneur Ian Cathro. Cela a été constaté lors des trois victoires consécutives des Verts en Ligue 2. Ils se sont imposés au stade Auguste-Bonal à Sochaux (3-0), lors de la 1re journée. Ils ont enchaîné avec deux succès au stade Geoffroy-Guichard, contre Clermont Foot (3-1) et Grenoble Foot (4-0).

En seulement trois journées de championnat, l’équipe stéphanoise a déjà marqué 10 buts. Mieux, elle n’en a concédé qu’un seul, affichant ainsi une solidité défensive. Avant l’entame de la 4e journée du championnat, ce vendredi, l’AS Saint-Etienne est leader au classement avec 2 points d’avance sur le Montpellier HSC, son dauphin.

L’AS Saint-Etienne va écraser la Ligue 2, selon Lebas

Au regard du début de saison canon de l’équipe stéphanoise, il y a fort à parier qu’elle est partie pour écraser la concurrence en Ligue 2. Elle est en tout cas parmi les clubs favoris pour la remontée en Ligue 1 cette saison. Clément Lebas, ancien animateur de 100 % Sainté sur ICI Saint-Etienne Loire, ne dit pas le contraire.

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Avant le déplacement de l’ASSE à Dijon, il a livré son analyse sur cette rencontre. Et il est déjà dithyrambique sur l’équipe des Verts. « Saint-Etienne, c’est l’équipe qui va tout péter cette saison. Je ne vois pas ce club perdre trois matchs sur l’année », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Evect.

L’ASSE impressionnante comme « un bulldozer »

Suivant le club dijonnais désormais, le Consultant Marketing & Communication Football est séduit par le début de saison des Stéphanois.

« Je sens qu’il y a un truc cette saison, même après seulement trois journées. Je pense sincèrement que Sainté va rouler sur la Ligue 2. J’ai vu tous ses matchs, ceux de Dijon FCO et du FC Nantes, je n’ai pas vu une autre équipe que la vôtre qui donne cette impression de jouer contre un bulldozer. J’ai presque le sentiment que sur le début de saison, le match commence systématiquement à (2-0) en faveur de l’ASSE », a-t-il commenté.

Les Verts « trop forts » pour leurs adversaires ?

Évidemment, Clément Lebas prend en compte les aléas de la saison, notamment les blessures qui peuvent bouleverser la suite de la saison des équipes bien lancées. Toutefois, il assure que ce qu’il voit des prestations des Verts « est trop fort pour les autres ». « Si tu as un coach qui est apte à tenir son effectif et garder tout le monde concerné, je ne vois pas ce club […] s’effondrer subitement […] », soutient-il.

Selon l’ex-animateur de 100 % Sainte, l’équipe de Ian Cathro devrait s’imposer contre Dijon comme elle l’a fait contre Sochaux, Clermont et Grenoble. « À mon avis, cela peut à nouveau se produire contre le DFCO. Je vois bien le Dijon évoluer en contre-attaque et mettre le bus », annonce-t-il.

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Il faut rappeler que l’équipe de Dijon est un promu de Ligue 3. Elle a concédé 1 défaite et 2 nuls en 3e journée. Elle est classée 14e avant d’affronter l’AS Saint-Etienne en Bourgogne.