Accueil - OM - OM : Jeffrey De Lange remplacé ? Marseille a enfin tranché

Jeffrey De Lange est devenu le gardien numéro un de l’OM après le départ de Geronimo Rulli. Après la défaite contre le Paris FC et un début de saison compliqué en Ligue 1, Marseille ne prévoit pas, à ce stade, de bouleverser sa hiérarchie dans les buts.

‎OM : Le Verdict tombe pour Jeffrey De Lange

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‎Le doute commençait à s’installer. Il n’ira pas plus loin pour l’instant : Jeffrey De Lange conserve la confiance du staff marseillais. D’après les éléments rapportés par L’Équipe, le gardien néerlandais est apprécié en interne et son attitude quotidienne ne suscite aucune inquiétude particulière. Le nouvel entraîneur des gardiens, Nicolas Dehon, connaît d’ailleurs bien son profil et l’a toujours apprécié.

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‎Cette confiance n’efface évidemment pas les difficultés. Le portier de 28 ans reste sous pression après le revers concédé face au Paris FC, qui a porté son total à 16 buts encaissés en huit apparitions de Ligue 1 avec Marseille. Un chiffre lourd, mais qui ne raconte pas à lui seul les errements d’un collectif défensif encore très fragile.‎

‎Dans les coulisses, De Lange garde des soutiens

‎Le discours tenu en interne tranche avec celui qui circule parfois autour du club. Le gardien est décrit comme un joueur sérieux, attentif et désireux de progresser. Son travail vidéo serait notamment apprécié, preuve qu’il ne se contente pas de subir les critiques sans chercher à comprendre ses erreurs.

‎Une source interne résume cette situation avec une formule particulièrement révélatrice : « De Lange ? C’est quelqu’un de carré qui a été bien formé. » Selon cette même source, il lui manque surtout l’enchaînement des matches et une prestation suffisamment marquante pour déclencher ce fameux déclic.

‎16 buts encaissés, mais pas de changement précipité

‎Le contexte explique aussi la prudence marseillaise. Arrivé à l’OM en 2024 en provenance des Go Ahead Eagles, De Lange avait initialement été recruté comme doublure de Geronimo Rulli pour deux millions d’euros. Après deux saisons dans l’ombre de l’Argentin, il devait enfin assumer le costume de numéro un.

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‎Pour l’heure, Marseille ne semble donc pas vouloir précipiter une nouvelle promotion. La présence d’autres gardiens dans l’effectif ne signifie pas qu’un changement est imminent. Le club préfère miser sur la progression de son titulaire plutôt que de transformer chaque but encaissé en révolution. Une stratégie risquée, certes, mais cohérente avec la confiance affichée en interne.

‎Le vrai problème dépasse largement le gardien

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‎Il serait trop facile de transformer De Lange en coupable idéal. Après la défaite contre le Paris FC, Bruno Genesio a surtout pointé les déséquilibres collectifs, évoquant notamment « un manque d’équilibre » et des contres mal maîtrisés. Le constat est important : un gardien exposé en permanence finit forcément par payer la facture.