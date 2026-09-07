OM : Le transfert Cornelius en Arabie saoudite annulé !

L’OM espérait boucler le transfert de Derek Cornelius vers l’Arabie saoudite, où le mercato est encore ouvert. Mais la transaction a finalement échoué au dernier moment.

Mercato OM : L’Arabie saoudite tourné le dos à Derek Cornelius

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Le mercato de l’Olympique de Marseille n’est pas vraiment terminé. Le club phocéen tente toujours en coulisse de se séparer de certains joueurs. Sachant que le marché des transferts se poursuit sur d’autres continents. C’était la tendance pour Derek Cornelius pressenti pour rebondir en Arabie saoudite. Son transfert à Al-Ettifaq semblait même en bonne voie.

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Mais les plans de l’OM ont finalement volé en éclats. L’insider Adrien Pittore rapporte que le club saoudien a totalement tourné le dos à Derek Cornelius, préférant misant sur le Brésilien Pedro Henrique. Ce choix referme brusquement la porte au défenseur canadien. C’est un nouveau coup dur pour l’OM, sachant que le joueur de 28 ans ne rentre pas vraiment dans les schémas tactiques de Bruno Genesio.

🚨 C’EST TERMINÉ POUR DEREK CORNELIUS 🇨🇦 À AL-ETTIFAQ ! ❌



🇸🇦 Le club saoudien s’est finalement mis d’accord avec le Brésilien Pedro Henrique 🇧🇷.



👉 Cornelius ne devrait donc pas rejoindre Al-Ettifaq.



🥇 @adrien_pittore#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/JypLyIMf88 — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) September 7, 2026

L’entraîneur de l’OM mise sur d’autres profils pour composer sa charnière défensive. Même si Derek Cornelius a fait une apparition ce week-end face au Paris FC (défaite 2-3) sans parvenir à convaincre. Bruno Genesio va-t-il changer d’avis à son sujet ? Le coach marseillais doit se projeter sur un calendrier d’une immense exigence.

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Il devra trouver des solutions entre déplacement périlleux à Rennes et un voyage corsé face Besikts en Ligue Europa. L’Olympique de Marseille conclura la semaine à venir par le bouillant Classique face au Paris Saint-Germain.