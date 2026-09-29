Accueil - Mercato OM - OM : Alerte rouge, Himad Abdelli se blesse avec l’Algérie

L’infirmerie de l’OM continue de se remplir. Après Derek Cornelius et Amine Gouiri, c’est Himad Abdelli qui inquiète désormais Marseille après une blessure contractée avec l’Algérie.

Himad Abdelli sort sur blessure lors du choc Burundi-Algérie

Mauvaise nouvelle pour l’Olympique de Marseille. Le club entraîné par Bruno Genesio assiste impuissant à une cascade de blessure au sein de son effectif. L’inquiétude plance ce mardi soir autour de Himad Abdelli. Le milieu de l’OM est sorti sur blessure lors du match nul le Burundi et l’Algérien (2-2), indique Le Phocéen.

Le joueur de 26 ans s’est effondré peu avant la pause suite à un tacle adverse. Il s’est écroulé de tout son poids sur sa cheville gauche qui a immédiatement tourné. Himad Abdelli a poussé des cris de douleur avant d’afficher une mine des mauvais jours au moment de sa sortie.

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L’ancien meneur du SCO d’Angers n’a quitté la pelouse qu’en étant soutenu par deux membres du staff médical. Sa sortie plombe un peu plus les plans du staff de l’Olympique de Marseille. Les examens médicaux permettront de déterminer la gravité de sa lésion et la durée de son indisponibilité.

L’hécatombe se poursuit à l’Olympique de Marseille

Ce coup dur porte à deux le nombre de blessés algériens au sein de l’effectif de l’OM. Quelques jours plus tôt, c’est Amine Gouiri qui abandonnait ses partenaires en raison d’une alerte physique. L’attaquant algérien a été touché au quadriceps de la cuisse gauche lors de la première rencontre face à la Zambie.

🚨 COUP DUR POUR HIMAD ABDELLI 🇩🇿 ! 🤕💙



Le milieu algérien a dû quitter ses partenaires sur blessure avant la mi-temps lors du match de l’Algérie. ❌



Une situation inquiétante à surveiller pour Abdelli, alors que la trêve internationale touche à sa fin. 👀



💙🤍 Une nouvelle… pic.twitter.com/hs5CqNV2Ym — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) September 29, 2026

Il a d’ailleurs quitté les Fenec pour regagner Marseille afin d’y entamer ses soins. Son sélectionneur évoquait une situation d’alerte générale. Brahim Hemdani déclarait : « on est en alerte. On va attendre demain pour se prononcer. Il a une gêne au niveau du quadriceps de la cuisse gauche ».

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À cette longue liste s’ajoute le cas de Derek Cornelius. Le défenseur central s’est gravement blessé à la hanche lors d’une séance d’entraînement avec le Canada. Il ne passera pas par la case chirurgie mais il est contraint d’observer une longue absence de trois mois. L’international canadien ne reverra pas les terrains de Ligue 1 avant l’année prochaine.

Tadjidine Mahamadou s’est lui aussi blessé avec les Bleuet

Cela prive Bruno Genesio d’un pion essentiel aussi d’une défense fragile. La poisse s’étend par ailleurs jusqu’aux équipes de jeunes. Les Minots marseillais ne sont pas épargnés puisque Tadjidine Mahamadou s’est blessé à son tour blessé sous le maillot bleu. Il s’est blessé en fin de rencontre face à l’Allemagne avec les U19 tricolores.

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Le jeune milieu offensif a été contraint de déclarer forfait pour le match amical disputé par les U20 contre l’Angleterre en Espagne. Bruno Genesio a du pain sur la planche. Entre retours incertains et hécatombe internationale, l’entraîneur marseillais devra faire preuve d’ingéniosité pour composer son onze lors de la reprise du championnat.