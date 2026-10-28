Accueil - Mercato OM - Mercato OM : pourquoi Athekame a préféré l’OL à Marseille

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L’OM a bien tenté sa chance, mais Zachary Athekame n’a jamais vraiment hésité. Interrogé lors d’un live sur TikTok, le latéral droit suisse de l’OL a reconnu des échanges avec Marseille cet été, avant d’expliquer pourquoi il a filé directement à Lyon lors du mercato.

Mercato : Athekame confirme les contacts avec l’OM

À la question d’une signature manquée à Marseille, le joueur de 21 ans n’a rien nié. « Mais non, j’étais en contact avec eux », a-t-il répondu. Le club phocéen s’était renseigné auprès de l’AC Milan, propriétaire du joueur depuis août 2025, sans que la piste aille plus loin.

Dans sa tête, le choix était déjà fait. « Lyon c’est trop fort niveau formation et tout… », a-t-il lâché, avant de préciser qu’il avait dit à son agent vouloir rejoindre l’OL sans attendre.

Pourquoi Athekame a préféré l’OL à l’OM ?

L’argument de la formation peut surprendre chez un joueur déjà passé par Young Boys puis Milan. Il renvoie pourtant à une réputation que Lyon entretient depuis des années : un club où les jeunes joueurs progressent et se montrent. Pour un défenseur prêté, sans garantie de rester, la vitrine compte autant que le maillot.

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À son arrivée fin août, il avançait d’autres raisons. Il évoquait alors un projet qui lui plaisait, l’histoire d’un club qu’il regardait « pendant [son] enfance » et la perspective de la Ligue des champions. Cette dernière s’est envolée face à Fenerbahçe, et Lyon dispute finalement la Ligue Europa.

Un avenir lyonnais encore incertain

Le Suisse est arrivé sous la forme d’un prêt jusqu’en juin 2027, sans option d’achat. Son avenir dépend donc de Milan, et la question se pose déjà. Une rumeur venue d’Italie annonçait un rappel dès janvier, une piste démentie par Paulo Fonseca, qui compte sur lui dans son couloir droit.

Côté marseillais, ces confidences rappellent que l’OM ne gagne pas tous ses duels sur le marché, même face à un rival qui traverse une période compliquée. Lyon vient de perdre à Paris et de quitter le podium. Toute l’actualité des transferts phocéens est à suivre dans notre rubrique Mercato OM.

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