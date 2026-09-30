OL : Johann Louvel compare Kaïl Boudache à Riyad Mahrez

Kaïl Boudache continue de faire parler de lui depuis son départ de l’OGC Nice pour l’Olympique Lyonnais. Son ancien formateur à Nice, Johann Louvel, estime que certaines de ses qualités rappellent celles de Riyad Mahrez, notamment dans l’explosivité et le jeu en un contre un.

OL : Pourquoi Kaïl Boudache est-il comparé à Riyad Mahrez ?

Dans une émission sur RMC Sport, Johann Louvel, qui a accompagné Kaïl Boudache durant sa formation à l’OGC Nice, a dressé un parallèle avec Riyad Mahrez en évoquant les qualités techniques du jeune Algérien. « Il a une explosivité, une faculté d’un contre un au-dessus de la moyenne. C’était le cas de Riyad Mahrez », a expliqué son ancien formateur. Une comparaison fondée sur la capacité de Boudache à provoquer et éliminer ses adversaires.

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Louvel souligne également les progrès réalisés par le joueur depuis ses années niçoises. À son arrivée, Boudache était particulièrement à l’aise dans l’utilisation du ballon, mais devait encore progresser dans les transitions et le jeu sans ballon. « Aujourd’hui, il a beaucoup progressé dans ce domaine. Il a un volume de jeu très intéressant », estime son ancien formateur.

Comment Kaïl Boudache a-t-il évolué depuis son départ de Nice ?

Arrivé à l’OGC Nice en 2022, Kaïl Boudache y a poursuivi sa formation avant de découvrir l’équipe professionnelle en janvier 2026. Il avait alors disputé son premier match avec les Aiglons à l’occasion de la rencontre de Ligue Europa contre les Go Ahead Eagles. Quelques mois plus tard, l’international U23 algérien a choisi de poursuivre sa progression à l’OL, son club de cœur, en signant un contrat de cinq ans.

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À Lyon, le jeune ailier dispose progressivement de davantage d’occasions de se montrer. Sa capacité à provoquer sur le côté droit s’est notamment exprimée contre Anderlecht en Ligue Europa, où son activité offensive a retenu l’attention. Son profil reste toutefois accompagné d’un travail sur certains aspects de son jeu.

Pourquoi Paulo Fonseca apprécie-t-il le profil de Boudache ?

Paulo Fonseca semble également apprécier l’évolution de son jeune joueur. L’entraîneur lyonnais a notamment mis en avant son audace avec le ballon et sa volonté de prendre des initiatives individuelles. « Avec le ballon, il a le courage d’avoir l’initiative individuelle. C’est un joueur très rapide », a expliqué le technicien portugais après la victoire contre Anderlecht le 16 septembre. Le coach de l’OL insiste toutefois sur un autre aspect du jeu de Boudache. « Mais ce que j’aime le plus, c’est la façon dont il a aidé l’équipe à défendre », a-t-il ajouté.

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Depuis le début de la saison, Boudache a disputé neuf rencontres avec l’OL, dont trois titularisations, pour 341 minutes toutes compétitions confondues. Le joueur formé à Nice travaille désormais à élargir son registre au-delà de ses qualités de percussion.