Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Pavel Šulc dévoile les coulisses de son départ avorté

Pavel Šulc est finalement resté à l’OL malgré les nombreuses rumeurs de transfert qui ont animé son été. Interrogé par le média tchèque Infotbal, le milieu offensif de 25 ans a expliqué que des clubs étaient bien en contact avec Lyon, mais qu’aucun accord n’avait été trouvé sur le montant de son transfert.

Mercato OL : Pourquoi le départ de Pavel Šulc était-il envisagé ?

Dans un entretien accordé à Infotbal, Pavel Šulc a confirmé que son départ de l’Olympique Lyonnais avait été envisagé durant le mercato estival. L’international tchèque souhaitait toutefois être informé uniquement lorsqu’une piste devenait concrète, afin de ne pas être perturbé par les simples prises de renseignements des clubs intéressés. « Mon départ était tout à fait prévu. J’ai dit aux dirigeants et au club de ne me prévenir que lorsqu’il y aurait quelque chose de concret. Je ne voulais pas savoir que le club posait des questions. Je pense que ça aurait perturbé le joueur », a-t-il expliqué.

Lire aussi : OL : Ligue des champions, le gros défi de Sulc et Lyon

À voir

OM : Le calendrier d’octobre va faire très mal, 8 matchs en 28 jours

Plusieurs rumeurs avaient circulé autour du joueur, notamment en direction de l’Italie et de l’Angleterre. Mais Šulc assure qu’aucune négociation n’a finalement abouti. Les clubs intéressés ont bien échangé avec la direction lyonnaise, sans parvenir à s’entendre sur les conditions financières réclamées pour son transfert.

Pourquoi aucun club n’a-t-il réussi à recruter Pavel Šulc ?

Le principal obstacle se situait donc autour du montant demandé par l’OL. « Les clubs étaient en contact, mais il s’est avéré qu’ils n’ont pas réussi à s’entendre sur le montant. Le club a toujours affirmé qu’il ne voulait pas payer une telle somme pour moi », a raconté le joueur.

Pavel Šulc a également évoqué la manière dont son profil pouvait être perçu sur le marché. À 25 ans, il estime ne plus bénéficier du statut de jeune talent susceptible de faire grimper sa valeur. « Je ne suis plus un jeune talent parce que j’ai 20 ans, et je ne veux pas paraître idiot, mais si j’avais un passeport portugais ou français, je me vendrais probablement mieux », a-t-il déclaré.

Son absence de transfert lui a finalement permis de poursuivre son aventure à Lyon. Dès son arrivée à l’été 2025, le Tchèque s’était progressivement installé dans le dispositif lyonnais et avait terminé la saison avec un statut important. Il avait notamment été utilisé dans un rôle offensif différent de celui qu’il occupe habituellement, tout en terminant parmi les meilleurs buteurs de l’équipe.

Quel rôle Corentin Tolisso a-t-il joué dans son maintien à l’OL ?

Alors que son avenir alimentait les discussions, Šulc a également pu compter sur le soutien de Corentin Tolisso. Le capitaine lyonnais lui avait clairement fait comprendre qu’il souhaitait le voir rester dans le Rhône et qu’il serait difficile à remplacer. « Il (Tolisso) m’a dit qu’il espérait que je reste, parce que je leur manquerais sur le terrain et que j’étais vraiment important pour eux », a raconté le Tchèque.

À voir

Mercato OGC Nice : Hatem Ben Arfa approché pour rejouer à 39 ans

Ces paroles ont particulièrement touché Šulc, qui mesure la valeur du témoignage de son capitaine. « Ça m’a fait plaisir de l’entendre de la part de quelqu’un comme lui, qui est champion du monde, qui a gagné la Ligue des champions et plusieurs fois la Bundesliga », a-t-il ajouté.

Lire aussi : OL : Lyon a-t-il trouvé la solution sans Corentin Tolisso ?

Lire aussi : OL : Paulo Fonseca justifie la gestion de Corentin Tolisso

À voir

FC Nantes : Waldemar Kita accélère pour la vente du FC Nantes

Le milieu offensif reste donc à Lyon après un mercato mouvementé. Il doit désormais faire face à un autre défi, qui est sa douleur persistante au genou. Šulc souffre d’une contusion accompagnée d’un œdème osseux et explique que certaines situations, notamment sur terrain dur ou après les entraînements, restent douloureuses. « La seule solution, ce serait trois mois de repos complet. Malheureusement, ce n’est pas possible », a-t-il confié. Il espère pouvoir récupérer complètement lors du prochain été, qui ne sera pas perturbé par une compétition internationale.