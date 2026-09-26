Accueil - Mercato OL - Info OL : Fallou Fall annonce son départ de la réserve lyonnaise

Fallou Fall, milieu sénégalais de 20 ans, a annoncé son départ de l’Olympique Lyonnais malgré qu’il avait un contrat jusqu’en juin 2028. Le joueur, arrivé du Dakar Sacré-Cœur en 2024, devrait désormais rejoindre le SC Bastia, où un contrat de trois saisons l’attend.

Info OL : Pourquoi Fallou Fall quitte-t-il l’Olympique Lyonnais ?

Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, Fallou Fall ne poursuivra pas son parcours entre Rhône et Saône. Le milieu de terrain a confirmé son départ le vendredi en publiant une story sur Instagram, mettant ainsi fin aux informations qui circulaient depuis plusieurs jours sur son avenir. « Des souvenirs, des émotions, des rencontres et surtout une expérience que je n’oublierai jamais. Merci à toutes les personnes qui ont fait partie de cette aventure », a-t-il écrit.

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Le Sénégalais quitte donc le club deux ans après son arrivée en provenance du Dakar Sacré-Cœur. Son départ tombe également après une dernière apparition avec la réserve lyonnaise, le week-end dernier contre Thonon-Évian en National 2.

Quel rôle Fallou Fall avait-il à la réserve de l’OL ?

Depuis son arrivée à Lyon en 2024, Fallou Fall s’était progressivement installé parmi les cadres de l’équipe réserve dirigée par Gueïda Fofana. Le milieu de terrain a disputé plus de 40 rencontres toutes compétitions confondues avec la National 2 lyonnaise et portait également le brassard de capitaine. Le joueur de 20 ans avait encore été utilisé lors de la victoire contre Thonon-Évian (3-2), avec dix minutes disputées. Cette dernière apparition illustre une fin de parcours particulière pour la jeune pépite qui occupait une place importante dans le groupe de la réserve lyonnaise.

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Malgré son rôle avec l’équipe de Gueïda Fofana, Fallou Fall n’a jamais disputé de rencontre officielle avec l’équipe première. Il avait toutefois été convoqué une fois avec le groupe professionnel, en novembre 2025, pour le déplacement à Auxerre en Ligue 1, conclu sur un score nul de 0-0. Il n’était finalement pas entré en jeu.

Que prévoit Fallou Fall pour la suite de sa carrière ?

La prochaine étape devrait se situer en Corse. D’après les informations d’Olympique et Lyonnais toujours sur son dossier, Fallou Fall est attendu au SC Bastia, en Ligue 3, avec un contrat de trois ans à la clé. Cette arrivée doit lui permettre de poursuivre son développement dans un nouvel environnement.

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Le Sénégalais possède déjà une expérience internationale dans les catégories de jeunes. Il avait notamment remporté la CAN U17 en 2023 avec les Lionceaux de la Téranga avant de rejoindre l’OL l’année suivante. Sa page à Lyon se tourne donc après plus de 40 apparitions sous le maillot lyonnais.