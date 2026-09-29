ASSE : João Ferreira encore touché, Ian Cathro retient son souffle

João Ferreira a été aperçu avec un masque de protection sur le visage lors de l’entraînement de l’ASSE cette semaine. Le défenseur portugais, déjà marqué par deux blessures cette saison, continue toutefois de participer aux séances sous les ordres d’Ian Cathro.

ASSE : Pourquoi João Ferreira porte-t-il un masque ?

D’après les informations de Peuple Vert, João Ferreira est apparu avec une protection recouvrant notamment son nez lors des dernières séances d’entraînement de l’ASSE. Cette image a rapidement suscité des interrogations alors qu’aucune précision officielle n’a été communiquée sur l’origine de cette nouvelle alerte physique.

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La nature exacte du problème reste donc donc à découvrir et les circonstances dans lesquelles le défenseur portugais a été touché. Le port de ce masque semble néanmoins destiné à protéger une zone du visage sans empêcher le joueur de poursuivre son activité.

João Ferreira est-il toujours disponible pour l’ASSE ?

La présence de João Ferreira à l’entraînement constitue l’élément le plus rassurant pour l’ASSE. Le latéral droit continue de participer au travail collectif, ce qui laisse penser que cette nouvelle alerte ne l’empêche pas de se préparer normalement pour la reprise du championnat.

Pendant cette trêve internationale, Ian Cathro travaille avec un groupe réduit par les convocations de plusieurs joueurs. La disponibilité de Ferreira permet donc au technicien écossais de conserver une solution supplémentaire en défense, même si l’évolution de cette gêne devra être suivie lors des prochaines séances.

Une première blessure pour João Ferreira cette saison ?

João Ferreira avait déjà été confronté à un épisode physique impressionnant en août, lors de la rencontre face à Clermont. Après un choc à la tête avec El Hadj Koné, le défenseur avait été évacué sur civière avec une minerve avant de passer la nuit à l’hôpital. Les examens réalisés s’étaient finalement révélés rassurants et il avait pu regagner son domicile dès le lendemain.

Quelques semaines plus tôt, le Portugais avait également été victime d’une blessure à la main droite dans un contexte différent. Après son expulsion lors de la défaite contre Boulogne-sur-Mer, il avait frappé un mur dans le couloir menant aux vestiaires. Ce geste lui avait occasionné une fracture et une longue période d’absence.

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Aussi, il a été touché en juillet lors du troisième match de préparation face aux Glasgow Rangers (2-1) et a dû quitter le terrain à la 69e minute. Son entraîneur avait évoqué « un contact plutôt qu’un blessure » à la fin de la rencontre. Cette fois, l’ASSE devra attendre d’éventuelles précisions médicales pour connaître la raison exacte du port de cette protection.

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