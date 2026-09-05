OM : Genesio alerté, une nouvelle taupe sévit à Marseille ?

Les révélations s’enchaînent autour de l’OM et son entraîneur Bruno Genesio. Une nouvelle taupe continuerait de divulguer certaines informations sensibles. Son identité vient d’être dévoilée.

OM : Bruno Genesio devra agir, de grosses accusations contre Rachid Zeroual

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L’Olympique de Marseille traverse une zone de turbulences, tant sur le plan sportif qu’en coulisses. Battus à Monaco (2-0), Bruno Genesio et ses hommes doivent vite réagir. Cela passe par une victoire à domicile ce dimanche face à Paris FC. Mais au-delà du terrain, c’est la gestion interne qui interpelle. Notamment l’épineuse question des fuites d’informations.

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La direction de l’OM cherche à réduire sa masse salariale. Des négociations avec chaque joueur sont en cours. La formation phocéenne doit également colmater ses brèches médiatiques. La traque à la taupe est donc loin d’être terminée. Surtout que Mohamed Toubache-Ter a pointé du doigt un potentiel coupable : Rachid Zeroual, figure incontournable du virage sud.

Une proximité avec Frank McCourt pointée du doigt

L’insider s’appuie notamment sur un épisode récent où le leader historique des South Winners a introduit l’influenceur Bimo auprès du propriétaire Frank McCourt. Une proximité entre la direction et certains groupes de supporters que l’expert juge anormale. Il s’interroge sur l’indulgence de l’état-major de l’OM face à de telles interférences.

« Dans quel autre club en France, une direction accepte la présence d’un Youtubeur sur décision d’une personne… et après ça vient se plaindre des taupes », a-t-il posté. La plus grande prudence s’impose néanmoins. Car aucune preuve formelle ne vient accréditer la thèse incriminant Rachid Zeroual.

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D’autant que le même Mohamed Toubache-Ter avait par le passé désigné Jacques Abardonado comme le principal corbeau de l’effectif. L’Olympique de Marseille navigue en eaux troubles, partagé entre impératifs économiques et exigences sportives. Il faudra donc prendre ces informations avec beaucoup de pincettes.