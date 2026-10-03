Accueil - Mercato FC Nantes - Propriétaire du FC Nantes : Waldemar Kita et la vente en cours

Mise à jour du 3 octobre 2026 : un compromis de vente a été signé le 29 septembre, la cession n’est pas encore finalisée.

Le propriétaire du FC Nantes est toujours Waldemar Kita, aux commandes depuis l’été 2007. Mais la fin approche. Le 29 septembre 2026, la famille Kita a signé un compromis de vente avec Phenix Sports Invest, un groupe d’investisseurs français, luxembourgeois et portugais mené par Paulo Tavares. Plusieurs étapes restent à franchir avant le changement de propriétaire.

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Qui est le propriétaire du FC Nantes ?

Waldemar Kita, né en 1953 à Szczecin, en Pologne, a fait fortune avec le laboratoire Cornéal, spécialisé dans les implants ophtalmiques puis la médecine esthétique, vendu à Allergan fin 2006. Après un passage à la tête du Lausanne-Sport, il reprend le FCN au groupe de Serge Dassault en 2007, pour une dizaine de millions d’euros selon les chiffres rapportés à l’époque.

Son fils, Franck Kita, occupe le poste de directeur général délégué et s’est imposé ces dernières années comme le visage opérationnel de la direction, notamment lors de la conférence de presse qui a suivi la relégation de 2026.

Dix-neuf ans de gestion Kita et de contestation

Le bilan sportif de l’actionnaire reste contrasté, avec un seul trophée, la Coupe de France 2022. Sa gestion se distingue surtout par une instabilité chronique sur le banc : Eurosport recense 24 changements d’entraîneur en dix-neuf ans. Le projet de nouveau stade YelloPark, présenté en 2017, a été abandonné en 2019.

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La relation avec les supporters s’est dégradée au fil des saisons. Le 23 août 2026, après la défaite contre Rodez, la Brigade Loire a déployé à la Jonelière des banderoles demandant aux Kita de vendre le club. Sur le plan judiciaire, Waldemar et Chantal Kita sont mis en examen depuis juillet 2022 pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, dans une information judiciaire toujours en cours selon Mediacités en 2024. Ils restent présumés innocents.

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Le contentieux avec Cardiff, un risque financier écarté

Pour un repreneur, le dossier Cardiff pesait lourd. Le club gallois réclamait environ 122 millions d’euros au FCN depuis la disparition d’Emiliano Sala en 2019. Le 30 mars 2026, le tribunal de commerce de Nantes a rejeté cette demande et a écarté toute faute du club nantais.

Vente du FC Nantes : ce que prévoit le compromis

En septembre 2026, Waldemar Kita confirmait à Presse Océan avoir reçu « trois propositions », tout en assurant que « rien n’est fait ». Deux semaines plus tard, selon Ouest-France et L’Équipe, un compromis est paraphé avec Phenix Sports Invest. Le prix évoqué tourne autour de 100 millions d’euros, jusqu’à 125 millions avec les bonus. Selon TéléNantes, 30 millions d’euros ont été déposés sur un compte bloqué pour permettre à la DNCG d’étudier le dossier.

La vente n’est pas encore faite. Le repreneur doit passer par une période de négociation exclusive, la consultation des représentants du personnel et le feu vert de la DNCG. Paulo Tavares s’était déjà intéressé à l’ASSE sans aboutir, un précédent qui alimente la prudence des supporters nantais.

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Ce que récupère le futur propriétaire

Le repreneur héritera d’un club de Ligue 2. La DNCG n’a pris aucune mesure restrictive en juin, mais le budget 2026-2027 tourne autour de 30 millions d’euros, contre près de 50 millions la saison précédente selon Sportune. Toute l’actualité du club est sur notre page FC Nantes.

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Propriétaire du FC Nantes : les questions fréquentes

Qui est le propriétaire du FC Nantes en 2026 ?

Le propriétaire du FC Nantes reste Waldemar Kita, aux commandes depuis 2007. Un compromis de vente a été signé le 29 septembre 2026 avec Phenix Sports Invest, mais la cession n’est pas finalisée.

Qui veut racheter le FC Nantes ?

Phenix Sports Invest, un groupe d’investisseurs français, luxembourgeois et portugais mené par Paulo Tavares.

Combien coûte le FC Nantes ?

Le prix évoqué par la presse tourne autour de 100 millions d’euros, jusqu’à 125 millions avec les bonus.

Quand Waldemar Kita a-t-il acheté le FC Nantes ?

En 2007, au groupe de Serge Dassault, pour une dizaine de millions d’euros selon les chiffres rapportés à l’époque.

Le propriétaire du FC Nantes va-t-il changer avant la fin de l’année ?

Rien n’est acquis. Le compromis signé fin septembre doit encore franchir l’examen de la DNCG et la consultation du personnel. Tant que l’acte de cession n’est pas signé, Waldemar Kita reste le propriétaire du FC Nantes, et sa famille garde la main sur les décisions du club, mercato d’hiver compris.