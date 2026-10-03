Accueil - Mercato FC Nantes - Derby Nantes-Rennes : bilan, records et matchs du derby breton

Mise à jour du 3 octobre 2026 : ajout du derby du 26 avril 2026. Le FC Nantes jouant en Ligue 2 en 2026-2027, aucun derby n’est prévu en championnat cette saison.

Le derby Nantes-Rennes oppose les deux plus grandes villes de la Bretagne historique, à un peu plus de 100 kilomètres l’une de l’autre. Nantes n’est plus administrativement bretonne depuis longtemps, mais le match reste appelé derby breton, ou derby de l’Ouest. Sur l’ensemble de l’histoire, le FC Nantes garde l’avantage. Depuis le début des années 2000, c’est le Stade Rennais qui domine.

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Le bilan du derby Nantes-Rennes

Le premier affrontement officiel date de la Coupe de France 1949-1950, gagné par Rennes. Le premier match de championnat se joue le 15 décembre 1963, l’année de la montée des Canaris. Selon le décompte de l’encyclopédie Wikipédia arrêté en septembre 2025, les deux clubs se sont rencontrés 108 fois : 45 victoires nantaises, 37 rennaises et 26 nuls, pour 153 buts nantais contre 138. Avec la victoire rennaise du 26 avril 2026, le total passe à 109 matchs et 38 succès rennais.

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La tendance récente est inverse. Depuis 2003, Rennes a gagné 22 des 43 confrontations, contre 9 pour le FC Nantes, selon un décompte publié par le site info.fr au printemps 2026.

Records et buteurs du derby breton

Le plus large score appartient à Nantes : 6-1 le 3 septembre 1969. Bernard Blanchet est le meilleur buteur nantais de l’histoire du derby avec 12 buts. Côté rennais, José Caeiro, Daniel Rodighiero et Giovanni Pellegrini en comptent cinq chacun.

Les deux clubs ne se sont jamais affrontés en finale de Coupe de France. Leur seul match avec un titre en jeu remonte au Challenge des champions 1965, gagné 4-2 par Nantes.

Les derbies qui ont marqué

En 2000, en quart de finale de la Coupe de France, Nantes élimine Rennes (2-1) et file vers sa deuxième Coupe de suite. En décembre 2020, Rennes l’emporte 3-2 grâce à deux buts dans le temps additionnel, un match retenu dans la sélection des derbies marquants établie par la LFP.

Le 8 décembre 2024, Moses Simon offre la victoire au FC Nantes à la 89e minute (1-0), dans un match où Jorge Sampaoli, entraîneur de Rennes, est expulsé. Le 20 septembre 2025, à la Beaujoire, Nantes revient de 0-2 et arrache le nul 2-2 par Youssef El Arabi à la 96e minute.

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Le dernier derby Nantes-Rennes

Le 26 avril 2026, au Roazhon Park, Esteban Lepaul ouvre le score sur penalty pour Rennes, Ignatius Ganago égalise pour Nantes avant la pause, puis Valentin Rongier, formé à la Jonelière, donne la victoire aux Rennais dans le temps additionnel (2-1). Ce but enfonce les Canaris vers la Ligue 2. Douze jours plus tard, la relégation est actée à Lens.

Une rivalité sous surveillance

Les groupes ultras des deux clubs, le Roazhon Celtic Kop et la Brigade Loire, entretiennent une hostilité ancienne. En octobre 2022, la préfecture d’Ille-et-Vilaine interdit le déplacement des supporters nantais à Rennes, en invoquant un risque avéré de troubles. En décembre 2024, la préfecture de Loire-Atlantique fait de même pour les supporters rennais, dans Nantes et les communes de la métropole, en parlant d’un « antagonisme endémique ».

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Ils ont porté les deux maillots

Sylvain Wiltord a joué à Rennes de 1991 à 1997 puis de 2007 à 2009, avant de finir à Nantes en Ligue 2 en 2011-2012. Ludovic Blas a quitté Nantes pour Rennes en 2023. Valentin Rongier, formé à la Jonelière, porte le maillot rennais depuis 2025. Jocelyn Gourvennec et Christophe Le Roux ont marqué pour les deux clubs. L’actualité des Canaris est sur notre page FC Nantes, celle du Stade Rennais sur la page Rennes.

Derby Nantes-Rennes : les questions fréquentes

Qui a gagné le plus de derbies entre Nantes et Rennes ?

Nantes, avec 45 victoires contre 38 pour Rennes en 109 matchs, selon notre calcul à partir du dernier bilan publié. Rennes domine toutefois les confrontations depuis 2003.

Pourquoi parle-t-on de derby breton ?

Parce que Nantes faisait partie du duché de Bretagne. La ville est aujourd’hui en Loire-Atlantique, dans les Pays de la Loire.

Quel est le plus large score du derby Nantes-Rennes ?

Nantes 6-1 Rennes, le 3 septembre 1969.

Y aura-t-il un derby Nantes-Rennes en 2026-2027 ?

Pas en championnat, le FC Nantes jouant en Ligue 2. Seule une rencontre en Coupe de France reste possible.