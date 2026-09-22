Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe pour les Canaris avant Reims

Le Stade de Reims devra composer avec une absence importante lors de son prochain déplacement à Nantes. Expulsé lors de la dernière journée de Ligue 2, Armel Zohouri ne pourra pas participer au match face au FC Nantes après la trêve.

FC Nantes vs Reims : Armel Zohouri suspendu face aux Canaris ?

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Un coup dur frappe déjà le Stade de Reims avant son voyage à La Beaujoire. Réduits à dix la semaine passée, les Rémois devront composer sans Armel Zohouri face au FC Nantes, selon La Tribune Nantaise. Sanctionné d’un second carton jaune lors du nul concédé contre Montpellier (1-1), le latéral droit rémois a regagné les vestiaires plus tôt que ses coéquipiers.

Ce geste entraîne une suspension automatique d’une rencontre. La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) va confirmer la sanction dès ce mercredi soir. Reims perd ainsi un maillon essentiel de sa défense pour cette affiche très attendue.

Le FC Nantes attend de pied ferme Reims ?

Du côté nantais, les voyants sont au vert. Les Canaris ont arraché une victoire capitale samedi dernier sur la pelouse de Boulogne (1-2). Ce succès précieux leur permet de quitter enfin la zone rouge. Installée à la 15e place du classement, l’équipe dirigée par Grégory Poirier respire beaucoup mieux.

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Ce premier résultat positif à l’extérieur arrive au meilleur moment, juste avant d’aborder la première trêve internationale de l’exercice. Cette pause permettra aux joueurs de travailler sereinement et de consolider leurs repères tactiques.

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Le calendrier laisse désormais près de trois semaines de préparation aux Nantais. Ils retrouveront le championnat le 10 octobre prochain devant leur public. Mais l’obstacle s’annonce haut. Solide et discipliné, le Stade de Reims réalise un début de saison remarquable.

Le Stade de Reims va créer l’exploit à Nantes ?

Toujours invaincus, les Rémois occupent la troisième marche du podium, à trois petites longueurs seulement du leader, l’AS Saint-Étienne. Le choc promet donc une vive opposition de styles entre une formation nantaise en quête de confirmation et des Rémois ambitieux qui visent le sommet du tableau.

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Pour surmonter l’absence de Zohouri, le staff rémois va devoir réorganiser son couloir droit. Le joueur manquera cruellement à son bloc défensif. Ce forfait forcé offre une opportunité tactique aux Canaris, qui tenteront d’exploiter les éventuelles hésitations de la défense adverse. Entre un FC Nantes revigoré par sa récente opération comptable et un Stade de Reims privé d’un titulaire mais désireux de préserver son invincibilité, l’affrontement s’annonce serré à La Beaujoire.

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