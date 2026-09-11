Accueil - PSG - Mercato PSG : Zabarnyi a 3 mois pour sauver sa place à Paris

‎Ilya Zabarnyi dispose des prochaines semaines pour convaincre durablement le PSG, alors que son avenir pourrait être réexaminé dès l’hiver. Titulaire contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions, le défenseur ukrainien n’a pas totalement rassuré malgré une prestation globalement correcte.

Mercato PSG : ‎Le signal envoyé par Luis Enrique

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‎‎Le choix de Luis Enrique a immédiatement attiré l’attention : Ilya Zabarnyi a débuté la rencontre de Ligue des Champions du PSG contre le Slovan Bratislava tandis que Marquinhos prenait place sur le banc. Une décision qui pouvait être interprétée comme une marque de confiance envers le défenseur recruté pour renforcer la charnière parisienne.

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‎‎Pourtant, sa prestation n’a pas complètement dissipé les interrogations. Zabarnyi a participé au large succès parisien, mais il a également été impliqué sur l’action ayant conduit au but slovaque. Le score final, 6-1, a évidemment largement éclipsé cette erreur individuelle, sans toutefois la faire disparaître.

‎L’avenir de Zabarnyi relancé au PSG

‎‎La situation prend une autre dimension avec les informations rapportées par Foot Parisien, qui place déjà l’avenir de Zabarnyi parmi les dossiers susceptibles d’être réexaminés pendant le prochain mercato hivernal. Le média estime que les prochains mois seront déterminants pour le joueur.

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‎‎L’hypothèse d’un départ en janvier ne constitue cependant pas une décision officielle du PSG. Aucun transfert n’est acté et aucune destination n’est connue à ce stade. Le principal enjeu est donc simple : Zabarnyi doit désormais transformer les occasions offertes par Luis Enrique en arguments suffisamment solides pour conserver sa place.‎

‎Trois mois pour changer la perception

‎‎Le contexte parisien ne laisse guère de place au relâchement. À son arrivée, Zabarnyi avait été présenté comme une recrue destinée à apporter de la solidité et de la profondeur à la défense. À 22 ans, l’international ukrainien possède encore une marge de progression importante, mais la concurrence reste féroce.

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‎‎Marquinhos demeure une référence dans le vestiaire, tandis que Willian Pacho constitue également une option majeure dans l’axe. Dans ce contexte, chaque match compte. La moindre hésitation peut peser lourd, surtout dans une équipe où les ambitions européennes imposent une exigence presque permanente.

‎‎Le verdict passera par le terrain

‎‎Le plus important reste donc ce qui se déroulera entre septembre et décembre. Zabarnyi devra gagner en régularité, éviter les erreurs coûteuses et surtout convaincre Luis Enrique qu’il peut être une solution fiable lorsque les grands rendez-vous arrivent.

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‎‎Une chose est certaine : le défenseur ukrainien connaît désormais la règle du jeu parisien. Il ne lui faudra probablement pas seulement être bon. Il devra être suffisamment convaincant pour rendre un éventuel départ hivernal beaucoup moins logique.