Accueil - OM - Mercato OM : Et si Leonardo Balerdi revenait à Marseille ?

L’OM s’est séparé de Leonardo Balerdi en l’envoyant à l’AS Rome dans les ultimes heures du mercato. Sauf que son option d’achat est loin d’être levée.

Mercato OM : Leonardo Balerdi en difficulté à l’AS Rome

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Leonardo Balerdi pensait avoir définitivement tourné la page OM. Le défenseur argentin a récemment adressé un message d’adieux aux Phocéens. Il est fier d’avoir porté le brassard et le maillot phocéen ces dernières années. « Je quitte ma maison, un lieu spécial, un endroit qui aura une place dans mon cœur pour toute ma vie (…) Je pars l’esprit tranquille ».

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Leonardo Balerdi a quitté l’Olympique de Marseille dans les ultimes heures du mercato. Son prêt à l’AS Rome comporte une option d’achat de 13 millions d’euros. Cette option dépend de deux facteurs. Une qualification en Ligue Europa et un temps de jeu suffisant pour le joueur, selon L’Equipe. Sauf que les débuts du joueur de 27 ans dans la capitale italienne s’avèrent plus compliqués que prévu.

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Dans un long message publié sur son compte Instagram, Leonardo Balerdi, qui a rejoint cette saison l'AS Rome sous la forme d'un prêt avec option d'achat, a tenu à remercier l'Olympique de Marseille.



➡️ https://t.co/c7huAvJERl pic.twitter.com/uwHSEYfQxx — L'Équipe (@lequipe) September 11, 2026

La concurrence est rude à son poste. Leonardo Balerdi est barré par des éléments performants comme Mancini, Ndicka ou Hermoso. L’ancien capitaine de l’OM doit donc se contenter de miettes. 23 minutes seulement disputées en Serie A. Si cette situation venait à perdurer, son option d’achat ne serait pas levée. Une telle issue laisse planer l’ombre d’un retour de Balerdi à Marseille dès l’été prochain.