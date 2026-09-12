Accueil - As Monaco - AS Monaco : La magie Filipe Luís à l’ASM en trois journées

Leader de Ligue 1 avec neuf points en trois journées et qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Conférence, l’AS Monaco réussit le meilleur départ de son ère récente. Deux mois après l’arrivée de Filipe Luís sur le banc, l’ASM se déplace à Strasbourg ce samedi à 17h15 avec cinq victoires de rang en poche.

AS Monaco : un début de saison sans faute

La suite après cette publicité

Après un exercice 2025-2026 conclu à la 7e place, l’AS Monaco a changé de visage. Le club de la Principauté reste sur cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues et n’a encaissé qu’un but en trois journées de championnat.

Après avoir écarté le Górnik Zabrze en barrages de Ligue Conférence (2-3 à l’aller, 4-1 au retour, soit 7-3 au cumulé), les Monégasques ont enchaîné en Ligue 1. Victoire dans la douleur au Havre (0-1), succès maîtrisé contre l’OM à Louis-II (2-0), puis renversement du PSG au Parc des Princes (1-2) le 4 septembre.

Lire aussi : PSG – Monaco : avant le match, Filipe Luis adoube Luis Enrique

Filipe Luís, l’entraîneur qui a changé la méthode monégasque

Après le départ de Sébastien Pocognoli, l’AS Monaco a officialisé Filipe Luís le 6 juillet 2026, pour un contrat de deux ans courant jusqu’en juin 2028. À 41 ans, l’ancien latéral gauche de l’Atlético de Madrid est le troisième entraîneur du club en trois ans, après Adi Hütter et Pocognoli.

À voir

Barrages C4 : L’AS Monaco assure l’essentiel en Pologne

Le Brésilien n’est pas venu seul. Il a emmené sur le Rocher son adjoint Ivan Palanco, son préparateur physique David Linhares et son entraîneur des gardiens Jyri Nieminen, le staff avec lequel il avait travaillé à Flamengo.

Son bilan brésilien pèse lourd dans la décision monégasque. Entre septembre 2024 et mars 2026, il a dirigé Flamengo sur une centaine de matchs pour une moyenne de 2,10 points par rencontre et cinq trophées, dont le championnat du Brésil et la Copa Libertadores en 2025.

Lire aussi : AS Monaco : Scuro négocie le départ de Pape Cabral à 10M€

Le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, a détaillé fin août ce qu’il attendait de ce choix : « Nous sommes très contents de lui pour le moment, que ce soit au niveau de sa personnalité mais aussi pour les principes de jeu qu’il véhicule. Je pense qu’il va aider l’AS Monaco à développer un meilleur jeu avec le ballon, après quelques années avec une équipe très physique, très agressive et avec beaucoup d’intensité, mais qui manquait peut-être de quelque chose en possession. »

À voir

Ligue 1 : Mené 2-0, le PSG sauvé par Ferran Torres à Rennes

Le propos éclaire le virage tactique en cours. Monaco a longtemps gagné par l’intensité. Le projet de Filipe Luís vise le contrôle du jeu, une orientation qui explique la confiance accordée à des profils techniques plutôt qu’à des recrues coûteuses.

Brunner, Idumbo, Coulibaly : la jeunesse monégasque tient le choc

Contraint à la prudence financière, le club de la Principauté est resté discret pendant le mercato estival. Il s’appuie donc sur des joueurs déjà présents dans l’effectif, et le pari fonctionne pour l’instant.

Paris Brunner est le cas le plus parlant. Né le 15 février 2006, l’attaquant allemand arrivé de Dortmund à l’été 2024, puis prêté au Cercle Bruges, n’avait jamais convaincu sous les ordres d’Adi Hütter ni de Pocognoli. Titularisé par Filipe Luís, il compte deux buts en trois matchs de Ligue 1 pour 211 minutes jouées, et trois réalisations en comptant la coupe d’Europe. Son doublé contre Marseille le 30 août l’a installé dans le onze, devant Mika Biereth et Matthis Abline.

« Je me sens en confiance, très bien. Le coach m’encourage, me donne de la confiance. Je l’ai montré pendant la présaison, je me suis amélioré avec l’équipe chaque jour. Je prends du plaisir », expliquait le champion du monde U17 2023 avec l’Allemagne après ce match.

Lire aussi : Mercato AS Monaco : Aleksandr Golovin dit non à une offre russe

À voir

Barrages C4 : l’AS Monaco n’a pas droit à l’erreur ce soir

Sur l’aile gauche, Stanis Idumbo vit la même bascule. Recruté à Séville l’été précédent, le Belge de 21 ans n’avait presque pas joué. Il a inscrit le but de la victoire au Parc des Princes et raconte ce moment sans détour : « Marquinhos ferme l’intérieur pour me pousser sur mon pied gauche, mais j’accélère et je pense qu’il ne s’attendait pas à ce que je frappe comme ça du gauche. J’ai joué avec mes qualités. » Il ajoute : « Quand tu vois d’où je viens… L’année dernière, je ne jouais pas, c’était très difficile. Aujourd’hui, je suis récompensé. »

Au milieu, Mamadou Coulibaly, 22 ans, formé au club depuis 2019, est sorti de son rôle de doublure. Il a marqué en coupe d’Europe et s’installe dans l’entrejeu monégasque.

Strasbourg – Monaco : le premier vrai test à l’extérieur

L’ASM se rend ce samedi à 17h15 à la Meinau pour affronter Strasbourg, 6e avec six points et vainqueur 6-2 à Troyes le week-end dernier. Filipe Luís devra faire sans Ansu Fati, touché au mollet.

Le stade alsacien n’a jamais réussi aux Monégasques. Sur 54 déplacements à la Meinau, l’AS Monaco n’a gagné que 15 fois, contre 22 victoires strasbourgeoises, alors que le bilan général des 109 confrontations lui est largement favorable (53 victoires à 30).

Lire la suite sur l’AS Monaco :

À voir

Paris FC : La surprise de l’été en Ligue 1

Mercato AS Monaco : Filipe Luís cible la pépite Julian Hall

Mercato Monaco : Nouvelle attaque inattendue pour Lamine Camara