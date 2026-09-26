Accueil - As Monaco - Info AS Monaco : Filipe Luis prépare un match amical contre Pise

L’AS Monaco, leader de Ligue 1 avec 13 points après cinq journées, affrontera le Pise le samedi 3 octobre à 11 heures au Centre de Performance. Cette rencontre amicale permettra aux joueurs restés sur le Rocher pendant la trêve internationale de conserver du rythme avant la reprise du championnat contre Toulouse, le 10 octobre.

Pourquoi l’AS Monaco va-t-elle jouer contre Pise ?

L’AS Monaco profitera de la longue trêve internationale pour organiser une rencontre face à Pise. Le club italien, actuellement pensionnaire de Serie B, se déplacera au Centre de Performance de La Turbie le samedi 3 octobre, avec un coup d’envoi fixé à 11 heures. La rencontre ne sera pas ouverte au grand public puisqu’aucune billetterie ne sera mise en place.

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Cette opposition doit surtout permettre à Filipe Luis de maintenir en condition les joueurs non convoqués avec leur sélection. L’entraîneur monégasque avait lui-même annoncé l’organisation de ce match après la victoire obtenue contre le RC Lens. L’objectif est notamment de permettre aux joueurs concernés par des programmes individuels de continuer à travailler pendant cette période sans championnat.

Quels joueurs monégasques pourront profiter de ce match ?

Plusieurs éléments de l’effectif restent à Monaco pendant que leurs coéquipiers sont engagés avec leurs sélections nationales. Filipe Luis a notamment cité Ansu Fati, Folarin Balogun, Takumi Minamino et Saliou Ciss parmi les joueurs devant poursuivre leur travail durant cette trêve. Le match contre Pise leur offrira une possibilité supplémentaire de retrouver du temps de jeu.

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Ansu Fati constitue notamment un cas particulier. Blessé au mollet durant la pré-saison, l’attaquant espagnol se rapproche d’un retour à la compétition après avoir repris l’entraînement collectif. Recruté définitivement cet été après son prêt de la saison dernière où il avait inscrit 11 buts en 25 apparitions en Ligue 1. Son retour en championnat après la trêve internationale le 10 octobre contre Toulouse est attendue Monaco.

Que représente cette trêve pour l’AS Monaco ?

L’AS Monaco aborde cette coupure avec un bilan de quatre victoires et un nul en cinq journées de Ligue 1. Le staff souhaite donc éviter que les joueurs restés sur le Rocher ne perdent le rythme avant la prochaine échéance officielle. Les jeunes licenciés de plusieurs clubs partenaires de l’ASM pourront également assister à cette rencontre à La Turbie.

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En parallèle, Monaco prépare déjà certains dossiers en vue du mercato hivernal. Thiago Scuro a évoqué plusieurs joueurs susceptibles de partir en janvier 2027, parmi lesquels Folarin Balogun, Lamine Camara, Aleksandr Golovin, Vanderson et Mika Biereth. Pour l’heure, Filipe Luis se concentre surtout sur la gestion de son groupe pendant cette trêve.