PSG : Luis Enrique modifie son programme avant l’OM !

Luis Enrique va rompre avec ses habitudes à l’approche du Classique OM-PSG. L’entraîneur parisien prendra la parole ce vendredi après une préparation tardive.

OM-PSG : Luis Enrique avec une préparation particulière

La suite après cette publicité

C’est le choc à ne pas manquer ce week-end. L’Olympique de Marseille fera face au Paris Saint-Germain dimanche 20 septembre 2026 au Vélodrome. Luis Enrique a décidé d’ajuster la préparation de son équipe avant ce premier Classique de la saison.

Lire aussi : Alerte ! Le vestiaire du PSG remonté contre Luis Enrique ?

À voir

FC Nantes : Mis en examen, Franck Kita réagit

Les Parisiens se sont entraînés lundi avant de prendre deux jours de repos. Les coéquipiers d’Ousmane Dembélé seront de retour au Campus PSG jeudi dans l’après-midi. Ils enchaîneront deux séances matinales vendredi et samedi. Une préparation particulière avant le déplacement à Marseille.

Il prendra la parole plus tôt que prévu

Outre ce planning aménagé, un changement est à signaler concernant la communication de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG se prêtera pour la première fois au jeu des questions-réponses avec les journalistes dès le vendredi à 13h, a communiqué la direction parisienne. Ce sera donc deux jours pleins avant le coup d’envoi du Classique OM-PSG, au lieu de l’exercice traditionnel de veille de match.

Lire la suite sur le PSG :

OM -PSG : Le Classique pour enfin relancer Senny Mayulu ?

Mercato : Vitinha ou Joao Neves ? Le Real veut piller le PSG à 125M€

🔴🔵 Luis Enrique 🇪🇸 accorde 2 jours de repos aux joueurs cette semaine 💤



Le programme d’une semaine de Classique:



▫️Lundi entraînement à 11h à huis clos



▫️Mardi repos 😴



▫️Mercredi repos 😴



▫️Jeudi entraînement à 17h à huis clos



▫️Vendredi entraînement à 11h avec les… pic.twitter.com/ldjRHqrwTv — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) September 14, 2026

La direction du PSG n’a pas donné de raison à ce changement de programme. Même si Luis Enrique avait exprimé un certain mécontentement après la victoire à Brest (1-0). « Nous avons commis des erreurs flagrantes. Nous avons certes gagné, mais c’est le jour où je suis le plus énervé », avait-il lancé aux médias. Le coach de Paris SG attend une réaction positive de ses hommes dimanche face à un OM en difficulté.