Mercato : Le Stade Rennais reprend la main pour Martin Terrier

Le Stade Rennais reste dans la course pour signer Martin Terrier, alors que le LOSC rencontre des difficultés financières. Le Bayer Leverkusen privilégie certaines conditions pour un éventuel prêt, et laisse Rennes conserver une possibilité à quelques jours de la fin du mercato.

‎‎Mercato Stade rennais : Le dossier Martin Terrier se resserre autour d’un obstacle majeur

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‎‎Le Stade Rennais n’a donc pas disparu du dossier Martin Terrier. Alors que Lille s’est également positionné sur l’ancien attaquant rennais, les exigences financières liées à l’opération compliquent sérieusement la piste nordiste. Le club allemand serait disposé à envisager un départ sous forme de prêt, mais les modalités restent à régler.

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‎‎Cependant, un détail clé semble bloquer le dossier, notamment du côté du LOSC. D’après les informations de But! Football Club, le salaire du Français, estimé à environ 285 000 euros mensuels, constitue un sérieux frein pour la direction des Dogues LOSC. Une donnée qui pourrait indirectement servir les intérêts du Stade Rennais.

‎‎Toubache-Ter confirme pour le Stade Rennais

‎‎Le dossier est loin d’être simple pour autant. Mohamed Toubache-Ter affirme que le Stade Rennais travaille sur l’hypothèse d’un prêt sans option d’achat, tandis que le Bayer Leverkusen souhaiterait intégrer une option d’achat. Surtout, le club allemand ne voudrait pas participer au financement du salaire.

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‎‎« Rennes planche sur un prêt sec pour Martin Terrier… Leverkusen ne veut pas en entendre parler… préférant y intégrer une OA. Le salaire pose aussi problème. Leverkusen refuse de prendre une partie du salaire », résume ainsi l’Insider. Une équation qui transforme le mercato en véritable partie d’échecs, où chaque euro compte.‎

‎Un retour qui aurait une vraie logique sportive

‎‎Pour le Stade Rennais, le retour de Martin Terrier ne serait pas seulement une opération nostalgique. L’attaquant connaît parfaitement le club et la Ligue 1, après quatre saisons passées en Bretagne. Entre 2020 et 2024, il a inscrit 51 buts et délivré 24 passes décisives en 141 rencontres toutes compétitions confondues.

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‎‎Son expérience pourrait également apporter une solution supplémentaire sur les côtés comme dans l’axe. Mais le risque existe : depuis son arrivée à Leverkusen en 2024, son temps de jeu a été perturbé par plusieurs problèmes physiques. Le Français n’a disputé que 44 rencontres pour sept buts avec le club allemand.

‎‎Le salaire, la vraie clé du mercato

‎‎Martin Terrier possède encore un contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2029. Sa rémunération est estimée à 285 000 euros brut mensuels, soit environ 3,42 millions d’euros annuels, ce qui explique largement les difficultés rencontrées par les clubs français intéressés.

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‎‎C’est précisément là que Rennes devra être habile. Si Leverkusen accepte de revoir ses exigences, le dossier pourrait avancer rapidement. Dans le cas contraire, même la volonté rennaise risque de se heurter à un mur. Et en matière de mercato, les murs sont rarement franchis avec de simples bonnes intentions.