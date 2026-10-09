Accueil - PSG mercato - PSG : Govou regrette le départ de Barcola, mise en garde à Enrique

Le PSG a accepté de vendre Bradley Barcola à Liverpool cet été contre un chèque de 145 millions d’euros. Sur Canal+, Sidney Govou a clairement avoué que ce départ pourrait sérieusement impacter le parcours européen de l’équipe de Luis Enrique cette saison.

Le PSG sans Bradley Barcola, Sidney Govou a des doutes

Alors que le Paris Saint-Germain nourrit à nouveau de grandes ambitions pour la Ligue des Champions, Sidney Govou s’est montré beaucoup plus réservé sur les chances des Rouge et Bleu cette saison. S’exprimant dans le magazine des abonnés de Canal+, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais admet avoir une petite inquiétude pour le Paris SG.

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Une inquiétude liée au départ de Bradley Barcola pour Liverpool. Pour le consultant de la chaîne cryptée, si le PSG peut se frotter les mains avec cette opération au niveau financier, sportivement, c’est une grosse perte pour l’équipe de Luis Enrique puisque le Luis Campos n’est pas parvenu à recruter un ailier du même calibre.

« Si le PSG peut espérer soulever un troisième trophée et entrer dans l’histoire ? J’attends de voir. Le profil de Bradley Barcola, parti à Liverpool, sera très compliqué à remplacer. Il apportait quelque chose de différent », a confié l’ancien chouchou de Jean-Michel Aulas. Le PSG a accepté de transférer Bradley Barcola à Liverpool et pour le consultant de Canal+ cela peut impacter le parcours européen de Paris cette saison.

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Malgré les recrues de Luis Campos, Sidney Govou est resté prudent sur la saison à venir pour les Parisiens. « Mais il faut un peu de temps avant de juger définitivement les recrues estivales », a reconnu l’ex-international français, qui pense que le choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone (20 octobre) sera plus significatif que celui face à Manchester City (14 octobre).

« Leur effectif compte beaucoup de doublons. Ce n’est plus du coaching, c’est du management d’égos. J’ai donc quelques doutes. Pour moi, PSG – Barcelone est la plus belle affiche de cette saison régulière », annonce Sidney Govou.

Pour le Paris Saint-Germain, le calendrier s’accélère dès la semaine prochaine avec un déplacement à l’Etihad Stadium pour y affronter Manchester City, avant de recevoir le FC Barcelone, une semaine plus tard, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

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Au moment, où les Citizens sont englués dans une affaire qui risque de leur coûter très cher, le collectif de Luis Enrique s’attend tout de même à un match très compliqué. Surtout qu’en dehors du festival offensif contre le Slovan Bratislava (6-1), lors de la première journée de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain ne présente pas un visage reluisant.