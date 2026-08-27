Mercato PSG : Le coach de Liverpool confirme pour Barcola !

Alors que le PSG et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Bradley Barcola, l’entraîneur du club anglais, Andoni Iraola, s’est prononcé sur le sujet ce jeudi soir. Le manager des Reds est impatient d’accueillir son futur ailier.

Mercato PSG : Bradley Barcola pour 140M€

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Mis à l’écart depuis le début de la saison et son refus de prolonger son contrat, qui expire en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola se rapproche de plus en plus d’un transfert à Liverpool. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants parisiens et leurs homologues des Reds ont trouvé un accord autour de 140 millions d’euros, bonus compris.

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Ce jeudi soir, le journaliste Florian Plettenberg a balancé ses dernières informations sur le départ de Bradley Barcola à Liverpool. Il confirme bien l’arrivée imminente du joueur de 23 ans en Angleterre et l’excellente affaire finalisée par le Paris Saint-Germain.

« Après une avancée significative dans les négociations, un accord de principe a été trouvé entre les clubs concernant le transfert de Bradley Barcola, comme annoncé aujourd’hui. Derniers détails à préciser. Le PSG refuse pour l’instant de commenter l’information auprès de Sky. Le transfert devrait atteindre environ 135 à 140 millions d’euros, bonus inclus.

Une excellente opération pour le PSG, qui avait recruté le joueur pour 45 millions d’euros. Ce transfert constituerait également un nouveau record pour un joueur quittant la Ligue 1. Le PSG affichera un solde positif sur le marché des transferts cet été, tout en continuant à renforcer son effectif.

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Lyon devrait percevoir une part du montant du transfert », a notamment expliqué le spécialiste de Sky Sport. Sauf incroyable revirement de dernière minute, Barcola sera un nouveau joueur de Liverpool dans les jours à venir. Ce qui semble déjà réjouir le manager du club anglais.

Iraola : « Barcola ? J’espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles »

Après des semaines de discussions, le Paris Saint-Germain et Liverpool sont parvenus à un accord pour le transfert de Bradley Barcola qui, sauf rebondissement, va donc rejoindre les Reds. Andoni Iraola, coach de la formation anglaise, attend avec impatience « de bonnes nouvelles » concernant l’international français.

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À cinq jours de la fermeture du mercato estival, le technicien espagnol a confié en conférence de presse ce jeudi soir : « nous essayons de recruter à ce poste. Nous ne pouvons pas parler de joueurs qui, pour le moment, ne font pas partie de notre effectif. Il est évident que nous essayons d’améliorer la situation ou de pourvoir ce poste, car nous n’avons pas les profils nécessaires. Barcola ? J’espère que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles. »

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