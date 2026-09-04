PSG : Riolo dézingue Barcola après son transfert à Liverpool

Bradley Barcola a quitté le PSG cet été pour rejoindre Liverpool dans le cadre d’un transfert historique pour le club de la capitale. Commentant les propos de Luis Enrique sur la principale raison derrière ce départ, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec le joueur de 23 ans.

Luis Enrique dévoile la raison du départ de Bradley Barcola

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Interrogé sur le départ de Bradley Barcola à Liverpool, Luis Enrique s’est exprimé sans langue de bois sur les raisons qui ont mené au départ de l’international français du Paris Saint-Germain. Selon l’entraîneur espagnol, l’ancien ailier de l’OL souhaitait obtenir la garantie d’un temps de jeu et d’un rôle plus important au sein de l’équipe parisienne, chose qu’il ne pouvait pas lui offrir.

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« Au final, je pense que tout le monde est gagnant. Bradley Barcola voulait partir, car il voulait avoir plus de temps de jeu et d’importance dans l’équipe », a commenté Luis Enrique en conférence de presse. Dans la foulée, l’ex-coach du Barça a rappelé sa ligne de conduite face aux temps de jeu de ses joueurs.

« Je ne pouvais pas lui donner ça, à aucun joueur d’ailleurs. Tu dois gagner ça à l’entraînement et lors des matchs. Il a été un joueur très important, c’est une personne incroyable, il était très aimé de ses coéquipiers donc c’est difficile pour tout le monde. Je n’ai que des choses positives à dire sur lui.

Son départ, il faut l’accepter, c’est le football. Ce sera normal à l’avenir d’avoir des joueurs qui ont été très importants pour l’équipe, qui partent. C’est la vie, il faut l’accepter », a confié Luis Enrique. Commentant les propos du technicien espagnol, Daniel Riolo a dit ses quatre vérités à l’ancien numéro 29 du Paris SG.

« Il y a quand même quelque chose de déplacé »

Agacé par les prétentions sur le temps de jeu de Bradley Barcola, Daniel Riolo a fustigé l’attitude très individualiste du natif de Lyon au milieu du collectif du Paris Saint-Germain.

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« Tu as des gens qui ont forcément envie d’aller voir autre chose et qui réclament des choses. Et, Bradley Barcola, il a fini par réclamer des choses, parce qu’il avait envie d’être titulaire et cela ne se fait pas », a commenté Daniel Riolo au micro de l’After Foot sur RMC. L’éditorialiste a insisté sur le côté très individualiste du joueur sur sa façon de quitter le PSG.

« L’individualisme, même dans un club qui depuis deux ans et ses deux victoires (En Coupe d’Europe, NDLR), a beaucoup mis en avant le collectif, ça existe. Il jouait beaucoup. Il y a quand même quelque chose de déplacé. Encore une fois, je lui en veux pas, je lui souhaite le meilleur […] Si je suis au club et que j’entends ce qu’il dit, je trouve que c’est un peu déplacé », a ajouté Riolo avant de revenir sur la supériorité de Khvicha Kvaratskhelia au poste de Bradley Barcola.

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« On y peut rien si celui qui était à ta place était plus important que toi. Parce que tous les gros matches, le mec, il était en fusion. Si tu demandes aux supporters du PSG le choix entre Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia, tu risques d’avoir un 100% Kvara… », assure le journaliste sportif. Pour rappel, Bradley Barcola est devenu la plus grosse vente du PSG après son transfert à 145 millions d’euros, bonus compris, à Liverpool.